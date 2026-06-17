VRM tikslina: nei ministerija, nei IRD 100 tūkst. eurų sąskaitos iš Registrų centro negavo

„Kai mes (…) jau iš Registrų supratome (…), kai jis pradėjo sakyti, kad čia globalu, mes net nežinojome, kokio masto (yra šis duomenų nutekinimo incidentas – ELTA). Mes tik gavome gal balandžio 15 ar 12 dieną (…) iš jų sąskaitą sumokėti 100 tūkst. (eurų – ELTA) už tuos duomenis. Niekada negaudavome, čia pirmą kartą“, – pirmadienį susitikime su Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija sakė jis.
Ministerija Eltai patvirtino, kad ministras iš tiesų omenyje turėjo dėl RC duomenų nutekinimo valstybės patirtą žalą.
„Patiksliname, kad vidaus reikalų ministras V. Kondratovičius, kalbėdamas apie 100 tūkst. eurų sąskaitą, iš tiesų turėjo omenyje tokio dydžio patirtą valstybės žalą už tai, kad buvo nutekinti duomenys iš Registrų centro“, – Eltai nurodė ministro patarėjas Mindaugas Bajarūnas.
Generalinė prokuratūra atlieka tyrimą dėl iš RC galimai nutekintų daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro išrašų, dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas gegužės pabaigoje patvirtino, kad duomenys nutekėjo per Migracijos departamentą, kuris yra pavaldus VRM.
Anksčiau V. Kondratovičius tvirtino, kad vasario antroje pusėje buvo pranešta, jog pilietis ėmė aiškintis, kodėl yra domimasi jo turtu Migracijos departamente. Tuomet, pasak V. Kondratovičiaus, pastebėtas galimas duomenų nutekinimas.
Anot jo, siekiant išsiaiškinti situaciją, ministerijai pavaldžiam IRD reikėjo pateikti įgaliojimus, o už gautą protokolą iš RC turėjo sumokėti 2,64 euro.
„Registrų centre nerašoma, kad pasidomėjo Migracijos departamentas, ten parašyta – VRM. Tai čia yra pirma problema dėl to, kad praradome savaitę laiko, gal daugiau, (siekdami – ELTA) išsiaiškinti, kas gi iš tikrųjų prisijungė“, – pirmadienį sakė jis.
„Reikėjo pateikti įgaliojimą, kad IRD atstovauja Vidaus reikalų ministerijai, tada IRD pateikė dar vieną įgaliojimą, kad yra mūsų visų informacinių sistemų prižiūrėtojas. Tada Registrų centras paprašė sumokėti 2,64 euro. Sumokėjus (...) mes gavome pranešimą, kad tai buvo Migracijos departamento konkretus darbuotojas“, – pridūrė ministras.
Tiesa, kaip anksčiau teigė Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė, paaiškėjo, kad prie RC informacinių sistemų jungtasi imituojant, kad jungiasi Migracijos departamento darbuotojai.
VRM teigimu, šių metų kovo 25 d. IRD patvirtino, kad protokolo kainą apmokės.
Tiek RC, tiek VRM patvirtino, kad kitos sąnaudos valstybės įmonei yra apmokamos iš valstybės biudžeto.
„Kitų sąskaitų už gautus duomenis nei Informatikos ir ryšių departamentui, nei VRM nebuvo išrašyta. Kaip teigia Registrų centras, pagal Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą įstaigos patiriamos sąnaudos yra kompensuojamos iš valstybės biudžeto“, – Eltai nurodė VRM.
Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) teigimu, per RC duomenų vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 0,5 mln.
Iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje, apie tai informuotos valstybės institucijos.
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