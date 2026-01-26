 Vokietijos kapitalo „MS Maritime“ atleidžia 15 proc. darbuotojų

2026-01-26 13:34
Lukas Oželis (BNS)

Vokietijos kapitalo Vilniaus rajono plieninių panelių ir vamzdžių laivams gamintoja „MS Maritime“ atleidžia 13 žmonių, arba 15 proc. darbuotojų, pranešė Užimtumo tarnyba.

Vokietijos kapitalo „MS Maritime“ atleidžia 15 proc. darbuotojų / A. Strumilos / BNS nuotr.

Šiuo metu įmonėje dirba 118 darbuotojų. 

Įmonė tarnybai pranešė, kad darbuotojus atleidžia dėl sumažėjusios darbo apimties ir netektų užsakymų. Darbuotojai bus atleisti sausio pabaigoje.

Atleidžiama suvirintojų (5), metalinių konstrukcijų ruošėjų ir montuotojų (3), įrankininkų ir panašių profesijų darbininkų (3), BNS pranešė tarnyba.

Įmonių „MS Tubes“ ir „MS Maritime“ akcininkai 2024 metų birželį nusprendė reorganizuoti įmones jas sujungiant. Pertvarka baigta pernai vasarį – „MS Maritime“ perėmė visas „MS Tubes“ teises ir pareigas bei tęsia pastarosios veiklą, rašoma įmonės ataskaitoje Registrų centrui.

„MS Maritime“ apyvarta užpernai siekė 24,5 mln. eurų – 9 proc. daugiau nei 2023 metais (22,5 mln. eurų), ji uždirbo 4 mln. eurų grynojo pelno – 1,6 karto daugiau (2,5 mln. eurų).

„MS Maritime“ naudos gavėjai yra trys Vokietijos piliečiai, rodo Registrų centro duomenys.

Įmonę „MS Maritime“ tiesiogiai valdo Liuksemburge registruota Vokietijoje veikianti laivų statybos bendrovė „Meyer Neptun“ (51 proc. akcijų) ir Vokietijos „Stengel Beteiligungs“ (49 proc.).

Šiame straipsnyje:
Užimtumo tarnyba
Vokietijos kapitalo įmonė
MS Maritime
atleisti darbuotojus

