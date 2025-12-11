Transporto priemonių stovėjimas Kretingos Rotušės aikštėje – ribojamas

Įrengus kelio ženklą „Stovėjimas ribotą laiką“, vairuotojai privalo už priekinio automobilio stiklo aiškiai matomoje vietoje palikti informaciją apie transporto priemonės atvykimo laiką. Šis reikalavimas numatytas Kelių eismo taisyklėse ir galioja visoje Lietuvoje – tai nėra Kretingos rajono savivaldybės priimta tvarka.
Pabrėžtina, kad administracinės baudos už reikalavimų nesilaikymą taikomos pagal galiojantį Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą – ne Savivaldybės sprendimu.
Primename, kad transporto priemonių stovėjimo laiką ribojantis ženklas įrengtas ir dar keliose Kretingos miesto automobilių stovėjimo aikštelėse – Vilniaus, Savanorių gatvėse, Kretingos muziejaus stovėjimo aikštelėje, kai kurių parduotuvių stovėjimo aikštelėse, prie ugdymo įstaigų ir kt.
Prašoma gyventojų būti atsakingiems ir laikytis Kelių eismo taisyklių, paliekant automobilius šiose aikštelėse.
Naujausi komentarai