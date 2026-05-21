 VMI primena: iki deklaravimo pabaigos liko mažiau nei dvi savaitės

VMI primena: iki deklaravimo pabaigos liko mažiau nei dvi savaitės

2026-05-21 11:50
BNS inf.

Likus mažiau nei dviem savaitėm iki investicinės sąskaitos deklaravimo pabaigos, tai jau padarė daugiau nei 19 tūkst. gyventojų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).

<span>VMI primena: iki deklaravimo pabaigos liko mažiau nei dvi savaitės</span>
VMI primena: iki deklaravimo pabaigos liko mažiau nei dvi savaitės / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

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Investicinė sąskaita deklaruojama pateikiant pajamų mokesčio deklaraciją per elektroninio deklaravimo sistemą. Tą padaryti galima iki birželio 1 dienos.

Deklaruoti investicinę sąskaitą šiemet galima vėliau, nes VMI ilgiau testavo funkciją, kuria papildyta pajamų deklaracija. VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis anksčiau sakė, kad šios funkcijos diegimas užtruko ilgiau nei planuota.

Investicinė sąskaita – tai gyventojo pasirinktas investavimo modelis, leidžiantis investicijų pajamas apmokestinti tik tuomet, kai iš šios sąskaitos išsiimama daugiau lėšų nei į ją buvo įnešta. Tai reiškia, kad reinvestuojamos lėšos nėra apmokestinamos, kol jos lieka investicinėje sąskaitoje.

Šiame straipsnyje:
VMI
deklaracija
deklaruoti
investicinė sąskaita

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