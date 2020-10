Viščiukai iš komforto zonos

Tad buvo nuspręsta nuo šių metų pradėti ekologiškai auginti mėsinius viščiukus. Pirmas planas – 500 paukščių. Ūkininkai pirmieji Lietuvoje juos pradėjo auginti izoterminėse puspriekabėse, kur įrengta infraraudonųjų spindulių šildymo sistema. Jose viščiukai auga pirmąjį mėnesį, o paskui perkeliami į perstumiamus aptvarus lauke. Paskutinį mėnesį viščiukai auga lauko sąlygomis – laisvai vaikšto po ekologiškas pievas.

Ūkis sertifikuotas

K. Kazlauskaitė sako, kad ekologiškai ūkininkauti nėra paprasta, keliami griežti reikalavimai, kuriuos nustato ES ir Lietuvos reglamentai ir įsakymai, o kontroliuoja nepriklausoma sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“. Ji ne tik įvertina konkretaus ūkio sąlygas ir išduoda ekologinio ūkio sertifikatus, bet nuolat stebi ir tikrina. „Ekoagros“ sertifikatas išduodamas pagal Ekologinio žemės ūkio taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 ir ES reglamentus. Sertifikatas yra tvirta garantija žmonėms, kurie nori būti užtikrinti, kad produktas ekologiškas. Ši informacija vizualiai matoma tokių produktų ženklinime. Tai ES ekologinės gamybos logotipas (žalios spalvos stačiakampis su lapu iš baltų žvaigždžių) ir Lietuvos nacionalinis ženklas (su užrašu „Ekologinis žemės ūkis“).

Šeria tik ekologiškais lesalais

„Pradėkime nuo pradžių – ekologiškai auginami viščiukai turi būti išsiritę iš ekologinių kiaušinių, o jei tokių nerandame, perkame 1–3 dienų įprastinius viščiukus ir tik juos ekologinėmis sąlygomis paauginus 70 dienų, jie jau gali būti laikomi ekologiškais. Paukščiai šeriami tik ekologiškais lesalais, daugiausia mūsų pačių užaugintais savo ūkyje. Bet kuriuo atveju jie turi būti 100 procentų ekologiški – be genetiškai modifikuotų organizmų, be antibiotikų, be augimo reguliatorių ir kitų „negerų“ medžiagų kaip glifosatai ar kitos cheminės medžiagos. Taip pat viščiukams reikia ir papildomų mineralinių medžiagų, vitaminų, kitų produktų, tokių kaip žvyras, kalkės, pelenai, vaistažolės arba sertifikuoti pašarų priedai“, – ekologinės paukštininkystės plonybes aiškina ūkininkė.

Kristina Kazlauskaitė

Laisvai pasilaksto po pievas

Tačiau tai dar ne visi keliami reikalavimai. Ekologiniame ūkyje galima laikyti daug mažesnį paukščių kiekį negu įprastiniuose pramoniniuose paukštynuose, kur auga tūkstančiai viščiukų. Ekoūkyje gyvūnų tankis turi būti nedidelis – mėsinių viščiukų iki 10 vnt. į 1 kv. m. Mažiausiai trečdalį gyvenimo viščiukai turi turėti išėjimą į lauką, kad galėtų laisvai vaikščioti po pievas, ganyklas. Vienam viščiukui turi būti skirta 4 kv. m lauke.

Reikia sudaryti komfortiškas sąlygas

Taip pat yra aiškiai nustatytos lesimo, laktos, girdymo vietų normos. Taigi, viščiukams turi būti sudarytos komfortiškos gyvenimo sąlygos. Jei paukščiai suserga, juos gydant pirmenybė teikiama homeopatiniams vaistams, natūralioms vaistažolėms. Jei tos priemonės nepadeda ir tenka griebtis vaistų, tada reikia laikytis dvigubai ilgesnės išlaukos ir paskerdus tokį viščiuką jo mėsa jau nebegali būti laikoma ekologiška, nes išlaukos laikas siekia 56 dienas.

Augina dvigubai ilgiau

Skiriasi ir įprastiniuose paukštynuose ir ekologiniuose ūkiuose užaugintų viščiukų skerdimo laikas. Jei įprastai auginami viščiukai skerdžiami 42–43 dienų amžiaus, tai ekologiški – nuo 81 dienos. „Paukštynų viščiukų amžius trumpas, dėl to jie užauga nedideli, labai liauni, mėsa minkštos struktūros, o mūsų viščiukai užauga iki 3 kg ir daugiau, mėsa tvirtesnė, standesnė, daugiau skaidulų ir skoninės savybės skiriasi. Dabar mes turime puikios veislės rudų viščiukų, jie auga lėčiau, jų karkasas didesnis, krūtinėlė mažesnė, bet labai išraiškinga mėsa, intensyvesnis skonis“, – ekologinės paukštienos išskirtinumus vardija ūkininkė K. Kazlauskaitė. Tradiciniai baltieji viščiukai „Rosso“ ir „Cabb“ augina didesnes krūtinėles, jų ir šlaunelės stambesnės.

Produkciją realizuoja vertingo maisto namuose „Rupūs miltai“

Ekologinius ūkius plėtojantiems ūkininkams labai svarbi produkcijos realizacija. Šiam bendram tikslui jie įsteigė žemės ūkio kooperatinę bendrovę „BIO LEUA“, kuri vienija 24 narius iš Kupiškio, Zarasų, Ukmergės, Biržų. Nemažą dalį savo produkcijos Kazlauskai realizuoja bendrovės parduotuvėje „Rupūs miltai“. Ji vartotojams siūlo platų ekologiškų maisto produktų asortimentą – nuo daržovių bei vaisių iki mėsos, pieno gaminių, aliejų, medaus, uogienių ir t.t. O čia ekologiškus produktus parduodantys ūkininkai džiaugiasi augančiu pirkėjų būriu.

Plačiau susipažinti su trumpųjų tiekimo grandinių projektu „Rupūs miltai“ ir asortimentu galite adresu www.rupus.lt.