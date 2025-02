Vilčinskas: „įdarbinti“ indėliai duotų grąžą

Prezidentūrai siūlant dalį šalies komerciniuose bankuose laikomų indėlių „įdarbinti“ per nacionalinį plėtros banką ILTE ir taip labiau skatinti šalies ekonomiką bei gynybai ateityje skirti 5–6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), ILTE vadovas sako, jog indėlininkai gautų grąžą, jų lėšos būtų saugios, be to, jie galėtų bet kada atsiimti pinigus.