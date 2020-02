„Vikonda“ pasirūpino savo darbuotojų sveikata

Šis draudimas darbuotojams padengs dalį išlaidų už gydytojų konsultacijas, tyrimus, odontologų ar kitas medicinines bei sveikatos stiprinimo paslaugas ir net vaistus vaistinėje. Sveikatos draudimu apdrausti visi „Vikondos“ įmonių darbuotojai, kurių yra per pusšešto šimto.

Rūpinamasi visais be išimties

„Įmonių sėkmės istorijas kuria jose dirbantys žmonės. Ir savo asmeninį indėlį į jas įneša nepriklausomai nuo to, kokias pareigas užima. Todėl nesvarbių žmonių pas mus nėra. Visi yra reikalingi ir gerbtini, todėl ir rūpinamės visais be išimties.

Sveikata – didžiausias turtas ir pamatas, ant kurio pastatyta žmogaus laimė, todėl galvodami apie tai, kokią didžiausią vertę ir naudą galime sukurti savo darbuotojams, kaip juos motyvuoti, nusprendėme pasirūpinti kiekvieno sveikata.

Neabejojame, kad savanoriškas sveikatos draudimas suteiks galimybę mūsų darbuotojams atsakingiau rūpintis savo sveikata – dažniau tikrintis profilaktiškai, naudotis sveikatinimo paslaugomis, o netikėtai susirgus – greičiau pasveikti“, – sako įmonių grupės „Vikonda“ generalinis direktorius Mindaugas Snarskis.

Sprendžia sistemos problemą

Pasak M. Snarskio, ne mažiau svarbu ir tai, kad sveikatos draudimu „Vikonda“ bent jau savo darbuotojams padeda spręsti įsisenėjusią sveikatos apsaugos sistemos problemą, kai sunegalavusiam žmogui, norinčiam patekti pas konkrečios srities specialistą, reikia laukti net po kelias savaites eilėje.

„Dabar mūsų darbuotojai aukščiausio lygio medicinines paslaugas gali gauti greitai ir efektyviai privačiose medicinos įstaigose, kurių paslaugos apmokamos sveikatos draudimo lėšomis. Kuo greičiau žmogus patenka pas mediką ir nustatoma jo negalavimo priežastis, tuo greičiau jis pasveiksta. Iš to laimi visi – ir pats žmogus, ir jo šeima, ir darbdavys. Kitas ne mažiau svarbus draudimo aspektas – profilaktika. Juk akivaizdu, kad žmogus, besirūpinantis savo sveikata ir periodiškai ją pasitikrinantis, turi daugiau galimybių užkirsti kelią įvairioms ligoms, o pačiu blogiausiu atveju bent jau gali pastebėti jas tik prasidedančias, o tai suteikia daugiau galimybių greičiau pasveikti“, – sako M. Snarskis.

Delsimo kainą patyrė savo kailiu

Kad profilaktiškai tikrintis sveikatą yra itin svarbu, o laiku to nepadarius vėliau gydymas gali brangiai atsieiti, patvirtina ir jau savo kailiu tai patyrę, todėl darbdavio dovanojamo draudimo teikiamą galimybę padengti didžiąją dalį patiriamų išlaidų už profilaktinius patikrinimus jie vertina itin teigiamai ir sako, kad draudimas išties skatins darbuotojus periodiškai tikrintis sveikatą.

„Vikondos“ marketingo ir komunikacijos direktorius Tomas Želionis neslepia savo karčios patirties: „Man 43-eji ir esu visa galva pasinėręs ne tik į darbą, bet ir į sportą. Jau septynerius metus bėgioju. Man labai patinka ilgo nuotolio bėgimai, nes juose atrandu motyvaciją siekti aukštų rezultatų, galimybę tobulėti ir nugalėti save.

Savanoriškas sveikatos draudimas suteiks galimybę mūsų darbuotojams atsakin-giau rūpintis savo sveikata – dažniau tikrintis profilaktiškai.

Iki 2015 m. įveikto Čikagos maratono savo sveikatos reikalų nesureikšmindavau, tačiau ruošiantis šiam maratonui, kai iki jo buvo belikusi vos savaitė, mane ištiko rimta sveikatos krizė – dantyje atsirado pūlinys. Žinoma, ruošdamasis maratonui, neturėjau kada spręsti šios problemos. Besitreniruodamas savo organizmą nualinau iki kritinės ribos. Susidarius tokiai situacijai buvo smagu tik tai, kad laimingai pasiekiau finišą. Grįžęs iš Čikagos ėmiau gydytis – tai užtruko beveik ketverius metus! Tokią kainą reikėjo sumokėti už savęs nepriežiūrą.

Daugiau tokių klaidų nekartoju, todėl 2019 m. rudenį, nubėgus išsvajotą Berlyno maratoną, mano tyrimai buvo patys geriausi! Taip savo kailiu patyriau, kad apsimoka rūpintis sveikata, o sveikatos draudimas man suteiks galimybę daugiau dėmesio skirti sau. O tai reiškia 100 proc. savirealizaciją ir atsidavimą tiek tiesioginiame darbe, tiek bėgimo takelyje.“

Padės ugdyti gerus įpročius

Kėdainių konservų fabriko majonezo, padažų ir kečupų cecho meistras 28 metų Dainius Nedzinskas, bent kartą per metus visuomet profilaktiškai pasitikrinantis sveikatą, tiki, kad sveikatos draudimas padės ir jo kolegoms išsiugdyti tokį pat gerą įprotį rūpintis sveikata. O svarbiausia, kaip jis pastebi, toks draudimas kiekvienam sutaupys daug laiko.

„Sveikatos draudimą aš vertinu kaip įmonės premiją, motyvuojančią siekti gerų rezultatų. Man toks draudimas labai reikalingas, nes sveikatą sąžiningai tikrinuosi bent kartą per metus. Baigiau sporto mokyklą, žaidžiau krepšinį, tad sveikatos tikrinimai ten buvo privalomi. Nuo to laiko manyje ir liko įprotis pasitikrinti, nepaisant to, kad dabar tam išties sugaištu daug laiko valstybinėje ligoninėje prie gydytojų kabinetų darbų.

Labai džiaugiuosi, kad su draudimu viskas bus daug paprasčiau ir greičiau – bus galima sveikatą tikrintis privačiose gydymo įstaigose, kur pacientų laikas yra vertinamas ir gerbiamas, o eilių problema išspręsta jau seniai.

Draudimui kompensuojant didesniąją dalį patiriamų profilaktikos ir gydymo išlaidų, mums atsiveria visai kitos galimybės – manau, dauguma neapsiribosime tik Kėdainių gydymo įstaigomis, bet kur kas daugiau galimybių turėsime vykti pas aukščiausios kvalifikacijos gydytojus į Kauną ar Vilnių“, – sako D. Nedzinskas.

Apdraudė austrų draudimo bendrovėje

Sveikatos draudimo sandorį „Vikonda“ su Austrijos draudimo grupei „Vienna Insurance Group AG Wiener Versiche-rung Gruppe“ priklausančia „Compensa Life Vienna Insurance Group SE“ pasirašė tarpininkaujant didžiausiai draudimo brokerių bendrovei „Aon Baltic“.

Ši brokerių bendrovė yra vienintelė Lietuvoje, turinti atskirą skyrių, kuris specializuojasi kuriant darbuotojų motyvavimo programas.

Pasak „Aon Baltic“ atstovės Skaistės Jaskonės, darbuotojų sveikatos draudimas Lietuvoje kasmet vis labiau populiarėja, o tai rodo įmonių socialinės atsakomybės didėjimą.

„Didžiausias sveikatos draudimo privalumas yra tai, kad žmogus greičiau ir patogiau gali rinktis gydymo įstaigą, kurioje gali konsultuotis pas gydytojus specialistus, atlikti reikalingus tyrimus ir jam nereikia gaišti laiko eilėse registruojantis pas šeimos gydytoją. Be to, visiems malonios ir papildomos paslaugos – naudojantis draudimu galima sumažinti išlaidas pas odontologą ar kitos srities specialistą. Pavyzdžiui, net ir gydomuosius masažus galima apmokėti draudimo pinigais ar padengti dalį reabilitacijos išlaidų sanatorijoje po operacijos“, – sako S. Jaskonė.

Apdraudė ir dėl kritinių ligų

„Aon Baltic“ atstovė pabrėžia, kad „Vikonda“, pasirinkdama sveikatos draudimą darbuotojams, priėmė ir vieną labai svarbų sprendimą – įtraukė į draudimo sutartį ir kritinių ligų draudimą.

Tai reiškia, kad, susirgus viena iš septyniolikos kritinių ligų (tokių kaip piktybinis auglys, miokardo infarktas, insultas, inkstų nepakankamumas ir t. t.), žmogui bus išmokėta nemaža vienkartinė išmoka.

„Manau, kad tai ypač svarbu, nes tokiu atveju bent jau finansiškai palengvinama žmogų užklupusi našta. Toks „Vikondos“ sprendimas išties jautrus ir sveikintinas. Per mūsų darbo praktiką yra ne vienas atvejis, kai draudimas tikrąja to žodžio prasme išgelbėjo žmogaus gyvybę. Jau ne vienam apdraustam žmogui per profilaktinį patikrinimą buvo laiku diagnozuotos kritinės ligos ir pradėjus jas gydyti ankstyvose stadijose, šie žmonės sėkmingai pasveiko. Viliamės, kad draudimas padės ne tik laiku diagnozuoti ligas, bet svarbiausia – reguliariai tikrinantis sveikatą, sudarys puikias prielaidas išvengti ligų“, – sako S. Jaskonė.

„Vikondos“ generalinis direktorius M. Snarskis tikisi, kad jo vadovaujamų įmonių darbuotojai sėkmingai naudosis sveikatos draudimo paslaugomis ir tai jiems taps puikia motyvacine priemone, kuriančia papildomą naudą dirbant šioje įmonių grupėje.