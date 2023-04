„Vikonda grupės“ įmonėse – diplomatų vizitas

Tvirtai žengia į tarptautinę rinką

Su savo komanda gausią diplomatų delegaciją priėmęs UAB „Vikonda grupė“ generalinis direktorius Mindaugas Snarskis pabrėžė, kad dvi maisto produktus gaminančios „Vikonda grupės“ įmonės – UAB Kėdainių konservų fabrikas ir UAB „Vikeda“ – tarptautinėje rinkoje jau yra žengusios tvirtą žingsnį, tačiau ambicijos kur kas didesnės ir siekiant šio tikslo ekonominė diplomatija turi reikšmingų svertų.

„Mūsų siekiamybė – tarptautiškumas. Norime garsinti savo įmones, Kėdainius ir Lietuvą užsienyje, tad čia ekonominė diplomatija yra itin svarbi, – sakė M. Snarskis. – Jei lygintume lietuviškais mastais, tai eksporto srityje mes esame jau pakankamai dideli, tačiau visiškai maži lyginant su didžiaisiais pasaulio žaidėjais. Taigi Lietuvos valdžios investicijos į tai, kad šalies ekonominė diplomatija neštų realią grąžą mūsų verslui ir galiausiai žmonėms, labai sveikintina.

Mūsų siekiamybė – tarptautiškumas. Norime garsinti savo įmones, Kėdainius ir Lietuvą užsienyje.

Šiandien buvo gera proga papasakoti apie mūsų įmonių grupę, pasidalinti tuo, kuo mes džiaugiamės, kokios mūsų ambicijos, kur mes einame. Diplomatai apsilankė mūsų fabrikuose, pamatė, gamybos procesus ir kaip kuriami mūsų produktai. Taigi turėsime dar daugiau, sakykime, mūsų ambasadorių, kurie skleis žinią ir ieškos kontaktų, per kuriuos mes galėsime užmegzti naujus prekybinius ryšius“.

Svarbu pažinti kultūrą

M. Snarskis įsitikinęs, kad tokie diplomatų vizitai išties naudingi. Žinoma, vien pristatyti įmonę nepakanka – po susitikimo būtina imtis iniciatyvos.

Mindaugas Snarskis. / Įmonės nuotr.

„Tik pakalbėti per maža. Jei gavęs kontaktus parašai laišką, inicijuoji bendravimą, tada užsimezga santykiai, kurie veda į partnerystes, – sakė UAB „Vikonda grupė“ generalinis direktorius. – Be to, diplomatai, dirbantys konkrečiose šalyse, geriau supranta tos šalies kultūrą. Verslui ateinant į naują rinką, ypač jei kalbame apie Azijos šalis, gauti informacijos, kaip bendrauti, kas svarbu ar ko nedaryti, yra būtina, nes šios žinios padidina sėkmės tikimybę.“

Siekia išaugti etninio eksportuotojo marškinius

„Dadu“ ledus gaminančios UAB „Vikeda“ produkcijos eksportas šiuo metu sudaro solidžią dalį – daugiau kaip 60 proc. UAB Kėdainių konservų fabriko – daugiau nei 30 proc.

„Į ledų fabriką investavome dideles lėšas ir nuo pernai padidinome gamybos pajėgumus 50 procentų. Taigi tas pats pardavimų procentas turės reikšti daug didesnes gamybos, o kartu ir eksporto apimtis“, – dėmesį atkreipė M. Snarskis.

Šiuo metu UAB Kėdainių konservų fabrikas savo produkciją eksportuoja į 25 užsienio valstybes, pradedant kaimynine Lenkija ir baigiant Japonija.

Įmonės nuotr.

Pagrindinės UAB „Vikeda“ eksporto kryptys – Jungtinės Amerikos Valstijos ir Vokietija. Pernai „Dadu“ ledai atsirado Pietų Korėjoje, o netrukus šalti desertai turėtų pasirodyti ir Japonijos rinkoje.

„Mūsų produkciją galima rasti daug kur, bet vėlgi – neretai mes būdavome tik etninis eksportuotojas, tai yra, mūsų produktais būdavo prekiaujama etninėse parduotuvėse, kurių klientai žino tą regioną ir jo gamintojus, tačiau mūsų ambicija ne tik tokia, – pabrėžia M. Snarskis. – Mes siekiame, kad mūsų produktus, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose pirktų ne tik lietuvis, lenkas ar ukrainietis, bet ir amerikietis.“

Įmonės, kuriomis didžiuojasi

Kėdainiuose viešėję Lietuvos diplomatai ir specialieji atašė į mūsų miestą atvyko iš ketvirtadienį Kaune surengto kasmetinio susitikimo su maisto produktų bei gėrimų gamintojais. Pasak LITFOOD Eksporto skatinimo ir plėtros grupės vadovės Irmos Šlaičiūnaitės-Černiauskienės, diplomatai po susitikimo kaskart pakviečiami vizito į įmones, kurios šalyje ypač vertinamos.

Įmonės nuotr.

„Kiekvienais metais diplomatams ir specialiesiems atašė, dirbantiems ekonomikos srityje ir reziduojantiems įvairiose šalyse, stengiamės parodyti kuo daugiau mūsų maisto pramonės įmonių, maisto gamintojų, kuriais didžiuojamės. Šiame sąraše yra ir Kėdainių įmonės, dalyvaujančios tarptautinėje prekyboje ir bendradarbiaujančios su daugeliu diplomatų, tad šį kartą lankėmės „Vikonda grupei“ priklausančiuose UAB Kėdainių konservų fabrike bei UAB „Vikeda“, – sakė I. Šlaičiūnaitė-Černiauskienė.

Durys į naujas rinkas

„Užmegzti kontaktą ir susipažinti su mūsų diplomatais, dirbančiais užsienio šalyse ir galbūt tikslinėse eksporto rinkose, kurios aktualios Lietuvos įmonėms, labai pravartu, nes būtent šių diplomatų bei specialiųjų atašė pareiga bei tikslas yra padėti mūsų šalies įmonėms, – dėmesį atkreipė I. Šlaičiūnaitė-Černiauskienė. – Taigi apsilankius pačiose įmonėse, išgirdus istoriją, daugiau detalių apie gamybos galimybes, apimtis, potencialą, visada yra didesnė galimybė diplomatams plačiau bei išsamiau pristatyti tas įmones užsienyje, jeigu atsirastų interesantų. Tokios žinios itin naudingos“.