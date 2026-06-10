Vietoj geležinkelio pervažos – automobilių tunelis

LTG grupės infrastruktūros įmonė „LTG Infra“ pasirašė 13,9 mln. eurų (su PVM) vertės sutartį su rangovo konkursą laimėjusia statybų įmone „Tilsta“, pranešė „LTG Infra“.
Anot pranešimo, Rokelių gatvėje pervažos vietoje bus naikinamas vieno lygio eismas ir bus pastatytas automobilių tunelis.
Laikinasis LTG grupės vadovas Arūnas Rumskas teigė, kad panaikinta pervaža didins eismo saugumą.
„Greitieji geležinkeliai neturi vieno lygio sankirtų – tai vienas esminių saugumo reikalavimų visoje Europos Sąjungoje. Šie sprendimai yra numatyti specialiajame plane ir atitinka visus ES greitųjų geležinkelių saugos standartus“, – pranešime teigė jis.
„Tilsta“ naują tunelį suprojektuos per metus, o darbus atliks iki 2028 metų trečiojo ketvirčio.
„Nors pervažos projektas savo apimtimi nėra itin didelis, bet techniškai gana sudėtingas – dėl ribotos teritorijos ir greta esančių gyvenamųjų namų privalome rasti inžinerinius sprendimus, leidžiančius efektyviai išnaudoti plotą“, – pranešime sakė įmonės vadovas Eduardas Grinaveckas.
Šiuo metu „LTG Infra“ taip pat yra paskelbusi konkursus dėl atskirų Kauno geležinkelio mazgo statinių projektavimo ir statybos. Šiemet planuojama pasirašyti sutartis dėl geležinkelio viadukų Kalantos ir Masiulio gatvėse rekonstravimo.
Kauno geležinkelio mazgą projektuoja specialiai tam įsteigtas „LTG Infros“ „Rail Baltica“ projektavimo padalinys.
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