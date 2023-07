VERT prašo vyriausybės komisijos išvados dėl sandorio su „Ignitis grupe“

VERT komisijos išvados paprašė praėjusios savaitės pabaigoje, BNS patvirtino jos atstovė Loreta Kimutyte. Tačiau komisija, kaip ir anksčiau, neįvardija konkurso nugalėtojo.

Apie tai, kad preliminariai laimėjo konkursą, anksčiau paskelbė pati „Ignitis grupė“.

Jei vyriausybinė komisija patvirtins, kad „Ignitis grupės“ antrinė įmonė „Ignitis renewables“ ir jos partnerė projekte – pasaulinė jūrinių vėjo parkų vystymo kompanija „Ocean Winds“ – atitinka nacionalinio saugumo interesus, su konsorciumu bus pasirašyta sutartis.

VERT konkurso komitetas aukciono laimėtoją, pasiūliusį 20 mln. eurų vystymo mokestį, uždarame posėdyje paskelbė liepos 11-ąją. Tačiau, pasak tarybos, šis dalyvis laimėtoju bus pripažintas tik įsitikinus, kad jis nekelia rizikos nacionalinio saugumo interesams.

Anot VERT, tikimasi, kad konkurso laimėtojas galutinai bus žinomas ir paskelbtas rugsėjo pradžioje.

BNS remdamasi šaltiniais anksčiau skelbė, kad antroji konkurso dalyvė yra didžiausio Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ jūrinės vėjo energetikos bendrovės „Orlen Neptun“ padalinys Lietuvoje „Orlen Neptūnas“, tačiau Lenkijos įmonės atstovai to nekomentuoja.

VERT skelbė, kad antrasis konkurso dalyvis aukcione pasiūlė 5 mln. eurų mokestį.

1,8 mlrd. eurų preliminarios vertės vėjo parko vystytojo konkurso laimėtojas mokestį turės sumokėti per 60 dienų nuo jo paskelbimo laimėtoju dienos, be to, jis savo lėšomis turės atlikti jūrinės teritorijos tyrimus, išvystyti infrastruktūrą, būtiną prijungti elektrines prie elektros perdavimo tinklų.

Skelbta, kad Lietuva rengiasi Baltijos jūroje statyti du vėjo parkus, kurių kiekvieno galia būtų 700 MW. Antrąjį tokios pat galios vėjo parko konkursą su galimybe pretenduoti į valstybės paramą ketinama skelbti rugsėjį – iki tol Energetikos ministerija su Europos Komisija turi suderinti valstybės skatinimo schemą.

Numatoma, kad vėjo elektrinės jūroje bus pastatytos iki 2030 metų ir gamins apie 3 TWh elektros per metus, o tai užtikrintų iki ketvirtadalio Lietuvos poreikio ir bei sumažintų šalies priklausomybę nuo elektros importo. ​​