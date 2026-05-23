Vėluojantiems deklaruoti pajamas – nemaloni žinia

Anot VMI, daugiau nei 100 tūkst. gyventojų, nors privalo tai padaryti, pajamų deklaracijų vis dar nėra pateikę.
„Vėluojančių šiuo metu apie 116 tūkst. gyventojų, kurie privalėjo pateikti deklaracijas, bet nepateikė. Dauguma vykdė individualią veiklą“, – komentavo VMI Viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis.
Nuo gegužės 5 d. tokiems mokesčių vengėjams jau skaičiuojami delspinigiai.
„Delspinigių dydis – apie 0,027 proc.“, – teigė M. Endrijaitis.
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Tiesa, VMI kantrybė nėra begalinė, tad ilgai laukti skolingų gyventojų ji neketina.
„Yra formuojamos pakaitinės deklaracijos ir jų pagrindu vykdomi mokesčių išieškojimai“, – aiškino M. Endrijaitis.
Kitaip tariant, VMI jai priklausančius mokesčius vis tiek išieškos, o jei gyventojų sąskaitose lėšų nebus, skolas perduos antstoliams.
Negana to, „Sodra“ vis dar laukia nesumokėtų įmokų.
„Įmokų „Sodrai“ dar nesumokėjo 96 tūkst. ir jų bendra suma – 104 mln. eurų. Jau birželį siunčiami griežtesni priminimai, o to nepadarius, gali prasidėti išieškojimas“, – tvirtino „Sodros“ atstovė Malgožata Kozič.
Tarp deklaracijas nepateikusių yra ir svetimšalių.
„Šiais metais užsienio gyventojų buvo 87 tūkst., kurie turėjo pateikti. Iš jų šiuo metu yra nepateikusių apie 12 tūkst.“, – komentavo VMI Viršininko pavaduotojas.
Dalis užsieniečių, gavę atlyginimą, iš Lietuvos išvyksta nesusimokėję mokesčių, tačiau taip rizikuoja ateityje į šalį nebebūti įleisti.
„Yra priimtas užsieniečių įstatymo pakeitimas. Pagal jį, jei nesumoka Lietuvai mokesčių, kitą kartą, norint gauti leidimą gyventi Lietuvoje, šis gali būti neišduotas, nes yra skolos“, – sakė M. Endrijaitis.
Tiems, kurie nuo mokesčių nebėga, tačiau šiuo metu susiduria su finansiniais sunkumais, vis dar galima kreiptis dėl mokesčių skolos atidėjimo.
„Visiškai baigtinio termino, iki kada galima pateikti prašymą, nėra. Jei skola iki 1,5 tūkst. eurų – prašymas teikiamas supaprastinta tvarka, t. y. jis yra integruotas į gyventojo paskyrą ir priežasčių, dėl ko atideda, nurodyti nereikia“, – dalijosi M. Kozič.
Norinčiųjų mokesčius sumokėti, tačiau negalinčių to padaryti iš karto, netrūksta. Šiuo metu „Sodra“ jau yra atidėjusi apie 11 tūkst. skolų.
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