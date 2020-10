„Vakarų medienos grupė“ transformuojama į VMG grupę: apyvarta viršys 1 mlrd. eurų

Pasak vienintelio VMG grupės akcininko Sigito Paulausko, grupė investuos tik į tvarias, aplinkai draugiškas sritis Baltijos šalyse, Lenkijoje, kitose Europos Sąjungos šalyse ir planuoja ambicingą augimą, bendradarbiaudama su tarptautiniais bei Lietuvos investuotojais.

Pardavimai viršys milijardą

Numatoma, kad naujos VMG grupės pardavimai iki 2025 m. augs beveik trigubai ir viršys 1,1 mlrd. eurų.

„Per 18 veiklos metų iki Baltijos rinkos lyderių sėkmingai išvystę medienos perdirbimo ir baldų pramonę, dabar esame pasirengę savo patirtį pritaikyti ir kitose srityse, toliau vystydami tvarų, aplinkai draugišką verslą. Neabejojame, kad naujos unikalaus masto verslo grupės suformavimas kurs aukštą pridėtinę vertę ne tik investuotojams, bet ir visai valstybei bei jos piliečiams“, – teigia S. Paulauskas.

Pasak jo, verslo plėtra numatyta ne tik vystant ligšiolinę VMG veiklą, gaminant tvarius medienos gaminius, bet ir dar penkiomis kryptimis – atsinaujinančios energetikos, ekologiškų pakavimo sprendimų, pramonės inovacijų ir technologijų, inžinerinių medienos konstrukcijų statyboms, taip pat infrastruktūros ir nekilnojamojo turto.

Verslas privalo prisiimti atsakomybę už aplinką, kurioje mes visi gyvename.

Mažins poveikį aplinkai

Kaip teigia S. Paulauskas, tvarios VMG investicijos reikšmingai mažins poveikį aplinkai.

„Verslas privalo prisiimti atsakomybę už aplinką, kurioje mes visi gyvename. Todėl esame pasiruošę imtis lyderystės bei pasiūlyti vartotojams bei kitiems verslams šiuolaikiškus ekologiškus sprendimus ir produktus“, – teigia investuotojas.

Planuojama, kad investicijos vien į atsinaujinančios energetikos parko vystymą iki 2023 m. sieks apie 50 mln. eurų. Poveikį aplinkai mažinančių infrastruktūros ir nekilnojamojo turto sprendimų vystymui per artimiausius penkerius metus numatyta investuoti per 25 mln. eurų, ekologiškų inžinerinių medienos konstrukcijų gamybos plėtrai – per 100 mln. eurų.

Valdymas perkeltas į Lietuvą

Naujoji VMG grupė bus valdoma per Vilniuje įregistruotą investicijų valdymo kompaniją „VMGcorp“.

„Planuodami strateginę veiklos plėtrą nusprendėme savo verslo valdymą sutelkti Lietuvoje. Tai neabejotinai duos reikšmingą impulsą ne tik mūsų verslo vystymui, bet ir kitiems verslo sektoriams, visai darbo rinkai, stiprins valstybės ir visų jos piliečių ekonominę padėtį, taip pat gerins šalies investicinės aplinkos patrauklumą kitiems investuotojams“, – sako S. Paulauskas.

Ligšiolinę „Vakarų medienos grupę“ valdė Kipre veikianti kompanija „VMG Holdings“. Nuo šiol ši kompanija bus atsakinga tik už tuos verslus, kurie vystomi Kipre ir ne Europos Sąjungos šalyse.

Kuria pridėtinę vertę

Šiuo metu VMG grupę sudaro 25 įmonės, kuriose dirba daugiau nei 4,5 tūkst. darbuotojų. Kompanijų produkcija eksportuojama į daugiau kaip 40 pasaulio šalių. 2019 m. grupės nekonsoliduoti pardavimai siekė 394 mln. eurų ir per metus išaugo 13 proc.

Rekordines investicijas grupė jau atlieka Akmenės laisvojoje ekonominėje zonoje.

Šių metų rugsėjį čia pristatyta didžiausia plyno lauko investicija šalies istorijoje – VMG grupė oficialiai atidarė vieną galingiausių Europoje medienos drožlių plokščių gamyklą, į kurią investuota 146 mln. eurų ir sukurta 140 aukštos pridėtinės vertės darbo vietų.

Didžiausias šiuo metu Akmenėje vystomas strateginis VMG grupės projektas – korpusinių baldų fabrikas. Į jį iki 2022 m. bus investuota iki 76 mln. eurų ir sukurta apie 500 naujų darbo vietų.

Asociacija „Investor‘s Forum“ pripažino VMG grupę 2019 m. investuotoju, įvertindama „tvarias ir pridėtinę vertę šalies ekonomikai kuriančias investicijas“.