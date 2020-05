Stabdoma „Rimi“ gamybos padalinio veikla: užsikrėtė jau keturi darbuotojai

Tiek šiandien, tiek praėjusią savaitę teigiamus tyrimo rezultatus gavę darbuotojai jaučiasi gerai, su jais palaikomi kontaktai. „Rimi Lietuva“ šiuo metu ieško galimybių visiems šio gamybos padalinio darbuotojams COVID19 testus atlikti kuo patogiau ir greičiau, bendradarbiauja su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru.

Trečiasis mūsų darbuotojas, kuriam diagnozuotas koronavirusas, dirbo toje pačioje pamainoje, kaip ir pirmieji du, kuriems patvirtintas koronavirusas.

„Trečiasis mūsų darbuotojas, kuriam diagnozuotas koronavirusas, dirbo toje pačioje pamainoje, kaip ir pirmieji du, kuriems patvirtintas koronavirusas. Visi trys darbe nesilankė ir su kolegomis nebendravo nuo gegužės 8 d. Visi artimai su jais bendravę darbuotojai jau yra saviizoliacijoje. Vis tik, pasitvirtinus trečiajam atvejui, norime užtikrinti, kad visi mūsų darbuotojai jaustųsi saugūs, todėl nedelsiant stabdome padalinio veiklą ir organizuojame darbuotojų testavimą“, – sako „Rimi Lietuva“ generalinis direktorius Giedrius Bandzevičius. Iš viso šiame „Rimi“ gamybos padalinyje dirba 126 darbuotojai. Iš jų saviizoliacijoje šiuo metu – 27 darbuotojai.

„Rimi Lietuva“ vadovas pabrėžė, kad gamybos padalinių darbuotojai nedirba ir neturi artimo kontakto su parduotuvės darbuotojais ar pirkėjais, taip pat, kad nėra duomenų, kad koronavirusas galėtų plisti ar būtų perduodamas per maistą. Be to, visi „Rimi Lietuva“ gamybos padalinių ir prekybos centrų darbuotojai dirba su vienkartinėmis pirštinėmis bei apsauginėmis kaukėmis, nuolat jas keičia. Nuo pat pirmų viruso plitimo šalyje ženklų visi „Rimi“ prekybos centrų darbuotojai yra visiškai aprūpinti dezinfekcinėmis priemonėmis, skirtomis asmeninei rankų higienai, taip pat dažniausiai liečiamų paviršių – kasų, darbo įrankių, pirkinių vėžimėlių, krepšelių, savitarnos skenerių valymui. Jiems nuolat primenama apie karantino metu galiojančias taisykles ir rekomenduojama, pajutus bent menkiausius peršalimo, gripo ar panašius simptomus, likti ir sveikti namuose.

Vėliau įmonė pranešė, kad buvo gauta žinia iš dar vieno darbuotojo apie jam patvirtintą koronavirusą.

„Prieš keliasdešimt minučių „Rimi“ gavo žinią iš dar vieno darbuotojo apie jam patvirtintą koronavirusą. Šis gamybos padalinio, esančio Žirmūnų rajone, Vilniuje, darbuotojas darbe nesilankė ir su kolegomis nebendravo nuo gegužės 10 d.“ – rašoma įmonės pranešime.