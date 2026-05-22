Traukiasi „Švyturys-Utenos alus“ ir „Carlsberg Baltic“ vadovas

R. Viršilas „Švyturiui-Utenos alui“ vadovavo nuo 2004 metų, o nuo 2017 metų buvo ir „Carlsberg Baltic“ generalinis direktorius, koordinavęs „Carlsberg“ daryklų veiklą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
„Rolandas palieka verslą, kuris yra puikiai pasirengęs ateities iššūkiams, užimantis aiškią lyderio poziciją pagrindiniuose segmentuose ir demonstruojantis tvirtą augimo trajektoriją, Baltijos šalims tęsiant perėjimą nuo alaus gamybos verslo prie platesnės gėrimų bendrovės. Rolandui vadovaujant Baltijos rinkos išplėtė savo augimo potencialą“, – pranešime teigė „Carlsberg“ vykdomasis viceprezidentas Nikos Kalaitzidakis.
R. Viršilą nuo gegužės 27 dienos pakeis Lenkijos pilietis Lukaszas Chalaczkiewiczius (Lukašas Chalaczkievičius) – patyręs tarptautinio greitojo vartojimo prekių (FMCG) įmonių vadovas, turintis daugiau nei 20 metų patirties Vidurio ir Rytų Europoje.
Prieš prisijungdamas prie „Carlsberg“ L. Chalaczkiewiczius dirbo „Lipton Teas & Infusions“ generaliniu direktoriumi, kur buvo atsakingas už kelis Europos rinkų ir didelio masto verslo pertvarkymo projektus atsiskyrus nuo „Unilever“, teigiama pranešime.
Naujasis įmonės vadovas anksčiau taip pat dirbo Lenkijos ir Rytų Europos įmonėse „Unilever“, „Coty“, „Coca-Cola HBC“, „Reckitt Benckiser“ ir „British American Tobacco“.
„Carlsberg Baltic“, valdanti keturias alaus daryklas Saku, Rygoje, Klaipėdoje ir Utenoje, yra alaus rinkos lyderė Baltijos šalyse. Jos padaliniuose dirba daugiau nei 850 darbuotojų, teigiama pranešime.
„Švyturį–Utenos alų“ valdo Danijos alaus pramonės milžinė „Carlsberg Group“.
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