 Traukiasi „Hollister Lietuva“ vadovas

Traukiasi „Hollister Lietuva“ vadovas

2026-05-19 11:23
BNS inf.

Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) veikiančiam JAV medicinos produktų gamintojos „Hollister Incorporated“ padaliniui „Hollister Lietuva“ trejus metus vadovavęs Saulius Bitinas traukiasi.

Saulius Bitinas
Saulius Bitinas / „Hollister Lietuva“ / BNS nuotr.

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S. Bitinas nusprendė karjerą tęsti už įmonės ribų, antradienį pranešė „Hollister Lietuva“.

„Palikti tokią komandą nėra lengva, tačiau žinau, kad šiandien „Hollister Lietuva“ yra stipri ir aiškiai savo kelią žinanti organizacija“, – pranešime teigė S. Bitinas, prie „Hollister Lietuvos“ prisijungęs 2020 metais, o nuo 2023 metų jai vadovavęs.

Anot pranešimo, kol bus ieškoma nuolatinio generalinio direktoriaus, įmonei laikinai vadovaus pirmasis jos vadovas Shane'as Caheris (Šeinas Keiheris), šias pareigas ėjęs nuo 2019 metų sausio iki 2021 metų spalio.

Kaip rašė BNS, sveikatos priežiūros produktų gamykla Kaune veikia nuo 2019 metų, įmonėje dirba apie 850 žmonių.

2024 metais įmonės grynasis pelnas smuko 11,8 proc. iki 18,51 mln. eurų (2023 metais – 21 mln. eurų), pajamos augo 4 proc. iki 133,3 mln. eurų (128 mln. eurų).

Tiesioginė bendrovės akcininkė yra Airijos „Hollister“.

Šiame straipsnyje:
Hollister Lietuva
vadovas
Saulius Bitinas
trauktis iš pareigų

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