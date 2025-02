Tradicijos keičiasi: vietoj šluotos renkasi poilsį

Kaip rodo „Mano BŪSTO“ atlikti tyrimai, vis daugiau žmonių pirmenybę teikia profesionaliam laiptinių tvarkymui. Pagrindinė to priežastis – noras atsisakyti papildomų rūpesčių ir galimybė skirti daugiau laiko sau. Be to, profesionalai užtikrina ne tik kokybę, bet ir nuolatinę tvarką.

Daugiau laiko savo reikmėms

„Mano BŪSTO“ Valymo padalinio vadovas Neilas Čijunskas sako, kad pagrindiniai profesionalių valymo paslaugų privalumai yra susiję su laiko taupymu, kokybe ir patogumu. Mat gyventojai vis dažniau renkasi atsisakyti laiptinių valymo savo jėgomis, nes vertina galimybę sutaupyti brangų laiką, kurį gali skirti šeimai ar asmeniniams poreikiams.

„Profesionalai užtikrina aukščiausią kokybę, naudodami modernias technologijas ir tinkamas priemones, todėl valymo darbai atliekami greitai ir efektyviai. Be to, reguliari švara tampa nuolatiniu privalumu, nes valymo grafikai sudaromi pagal daugiabučio gyventojų poreikius. Sveikatos apsauga taip pat yra svarbus aspektas – reguliarus ir kokybiškas valymas bei dezinfekcija padeda sumažinti virusų ir bakterijų plitimą, kas ypač aktualu per virusų sezoną. Galiausiai, profesionalių paslaugų pasirinkimas leidžia išvengti nesutarimų tarp kaimynų dėl netinkamai atliktų valymo darbų ar praleistų eilių, todėl bendruomenėje įsivyrauja ramybė“, – pasakojo N. Čijunskas.

Vis daugiau žmonių pirmenybę teikia profesionaliam laiptinių tvarkymui. Pagrindinė to priežastis – noras atsisakyti papildomų rūpesčių ir galimybė skirti daugiau laiko sau.

Dingo rūpesčiai, pagerėjo santykiai

Pasiteiravus, kodėl daugiabučių gyventojai patys nebenori valyti laiptinių ir samdosi specialistus, iš esmės visų atsakymai buvo vienodi. Tai patogu, taupo laiką ir užtikrina didesnę kokybę.

„Kai pati su kaimynais rūpinomės laiptinės valymu, tai visiems buvo nuolatinis galvos skausmas. Reikėdavo derinti laiką, pasirūpinti priemonėmis, be to, ne visada pavykdavo atlikti darbą taip kruopščiai, kaip norėtųsi. Dabar, kai šiais reikalais rūpinasi namo administratorius, viskas tapo daug paprasčiau – laiptinėje švaru ir tvarkinga. Džiaugiuosi, kad prieš pusantrų metu namo gyventojų dauguma priėmė sprendimą laiptinės priežiūrą patikėti specialistams“, – teigė vieno uostamiesčio daugiabučio namo gyventoja Elena.

Jai antrino ir kaimynė Valerija, tvirtindama, kad profesionalų paslaugos pagerino ir namo bendruomenės santykius.

„Mūsų namo gyventojai ilgus metus patys valė laiptines, tačiau tai buvo nuolatinė problema – kažkas pamiršdavo savo eilę, kiti valydavo atmestinai. Kai pasamdėme įmonę, situacija pasikeitė iš esmės, o tarp kaimynų sumažėjo įtampa“, – pasakojo moteris.

Mažai, kad valosi patys

„Mano BŪSTO“ Valymo padalinio vadovas N. Čijunskas patvirtino, kad šiuo metu didžioji daugumą bendrovės klientų, užuot dirbę valytojais, yra užsisakę specializuotas laiptinės valymo paslaugas.

Tai, anot jo, patvirtina ir skaičiai. Per penkerius metus valomų laiptinių skaičius šoktelėjo ketvirtadaliu – nuo 5362 iki 6642. Iš visų įmonės Lietuvoje prižiūrimų namų telikę vos 9 proc. laiptinių, kurių gyventojai nėra užsisakę bendrųjų patalpų valymo paslaugų. Taigi šiuo metu devynias iš dešimties daugiabučių laiptinių tvarko valymo specialistai.

„Akivaizdu, kad paslauga yra populiari, nes žmonės vis labiau brangina savo laisvalaikį. O ir paslaugos kaina yra įkandama daugeliui – vidutinio dydžio butui per mėnesį ji yra mažesnė nei viena pietų porcija kavinėje“, – sakė N.Čijunskas.