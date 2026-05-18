 „Toksikos“ valdybos pirmininkas – Normantas Marius Dvareckas

„Toksikos“ valdybos pirmininkas – Normantas Marius Dvareckas

2026-05-18 07:04
BNS inf.

Nauju valstybės valdomos pavojingų atliekų tvarkymo bendrovės „Toksika“ valdybos pirmininku perrinktas bendrovės „Ad ventum“ steigėjas ir vadovas Normantas Marius Dvareckas. 

<span>„Toksikos“ valdybos pirmininkas – Normantas Marius Dvareckas</span>
„Toksikos“ valdybos pirmininkas – Normantas Marius Dvareckas / P. Peleckio/ BNS nuotr.

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Jo įgaliojimai įregistruoti gegužės 14 dieną, rodo Registrų centro duomenys.

N. M. Dvareckas „Toksikos“ valdyboje dirba nuo 2022 metų vasario, o nuo 2024 metų vasario jai vadovavo. Jis taip pat yra komanditinės ūkinės bendrijos „Pagalbos verslui fondas“ investicijų komiteto narys ir „Panevėžio stiklo“ valdybos narys.

BNS rašė, kad naujoje įmonės valdyboje nuo balandžio pabaigos dirba du nauji nepriklausomi nariai – kelių įmonių valdybose dirbantis Rytis Valūnas ir „Grindosa“ finansų vadovė Jurgita Kerpė.

Be to, darbą tęsia buvęs Registrų centro vadovas Saulius Urbanavičius bei N. M. Dvareckas.

„Toksikos“ valdyboje yra penki nariai – keturi nepriklausomi ir vienas valstybės tarnautojas, kuris bus paskirtas artimiausiu metu.

2025 metais „Toksikos“ pajamos siekė 11,8 mln. eurų ir buvo 23 proc. didesnės nei prieš metus, grynasis pelnas augo dukart iki 1,25 mln. eurų.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija valdo 94,6 proc. „Toksikos“ akcijų.

Šiame straipsnyje:
Toksika
valdybos pirmininkas
Normantas Marius Dvareckas
pavojingų atliekų tvarkymas
bendrovė

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