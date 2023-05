„Tele2“ sprendimo sutaupyta energija prilygsta 98 tonoms išrūšiuotų atliekų

Pajėgumai mažinami tik ramybės valandomis

„Norėdami kuo labiau sumažinti poveikį aplinkai jau daugiau nei metus esame įdiegę išmanųjį sprendimą, kuris padeda taupyti energiją ne piko valandomis, kuomet tinkle pastebimas ženklus duomenų srauto sumažėjimas. Tokiu būdu prisidedame prie žaliosios ekonomikos vystymo, nemažinant klientų patirčių kokybės. Matome, kad aplinkai draugiški sprendimai – svarbūs ir mūsų paslaugomis besinaudojantiems žmonėms, todėl klientai gali būti tikri – naudodamiesi mūsų paslaugomis jie gauna ne tik gerą kokybę už patrauklią kainą, bet ir prisideda prie gamtos tausojimo“, – pasakojo V. Kovzanas.

Technikos direktoriaus Baltijos šalims teigimu, išmanusis sprendimas veikia labai paprastai ir yra įjungiamas tik ramybės valandomis – nuo 1 iki 6.30 val.

„Vėlai vakare ir anksti ryte, kuomet didžioji dalis klientų telefonu nesinaudoja – tinkle atsilaisvina resursai, todėl dalis jų, kad nebūtų eikvojami veltui, yra „užmigdomi“. Išmanusis sprendimas prisitaiko prie klientų poreikių, tad didina ar mažina pajėgumus taip, kad paslaugų kokybė išliktų nepakitusi. Duomenų srautą tinkle ramybės valandomis galima prilyginti nakties metu mieste ištuštėjusioms gatvėms“, – sakė V. Kovzanas.

Veikia visi ryšio siųstuvai, todėl kokybė nenukenčia

Specialistas pabrėžia, kad ramybės valandomis, kaip ir dieną, kuomet būna didžiausia tinklo apkrova, veikia visos ryšio technologijos: tiek 2G, 3G, 4G, 5G ir dar papildomi jų sluoksniai.

„Šis mechanizmas yra toks išmanus, kad jis realiu laiku stebi, kas vyksta aplinkui, todėl matydamas, kad prie tinklo jungiasi daugiau vartotojų jis didina pajėgumus. Jų tikrai užtenka, kad klientas atsibudęs naktį įsijungtų „Netflix“, „Go3“ arba kitas programėles ir jos sklandžiai veiktų. Kai prie tinklo prisijungs antras, trečias, penktas, dešimtas klientas, išmanus sprendimas supras, kad poreikis didėja ir pabudins „miegančias“ celes, jų pajėgumą palaipsniui didindamas iki maksimumo. Tai yra gan sudėtingas procesas, kurį mes nuolat tobuliname, žiūrime, kaip jis veikia, tačiau kol kas įžvelgiame vien šio sprendimo pliusus. Tai pirmas žingsnis link dirbtinio intelekto sprendimų diegimo tinkle“, – sakė V. Kovzanas.

Pasak jo, per metus energijos sutaupymas diegiant šį sprendimą prilygsta 98 tonoms išrūšiuotų atliekų, virš 10 tūkstančių lempučių, pakeistų LED sistemomis, ar beveik 5 tūkstančiais pasodintų medžių.

Kalbėdamas apie ateitį V. Kovzanas pabrėžė, kad panašių išmanių sprendimų tikėtis galime ir daugiau: pradedant 5G technologijos jau po truputį atnešamomis inovacijomis.

„Gegužės 12 d. pasiektas 5G greičio rekordas „Tele2“ tinkle parodė, kokios galimybės mūsų laukia ateityje. 5G jau dabar gali pagerinti vartotojų patirtį, siekiant užtikrinti tinklo greitaveiką. Šis spektras gali būti naudojamas mobiliajam internetui namams, esantiems užmiestyje, o ateityje ir pramonės automatizavimui“, – sakė jis.

Taikomi ir kiti su tvarumu susiję sprendimai

Kaip teigia V. Kovzanas, mobiliojo ryšio operatorius savo kasdienėje veikloje taiko ir daugiau su tvarumu susijusių sprendimų.

„Savo tinkle jau penkerius metus naudojame tik žaliąją elektros energiją. Be to, aplinkai draugiški sprendimai svarbūs ir vidinėje įmonės kultūroje. Vietoj plastiko buteliukų biure naudojame ąsočius su vandeniu, prie stalų – jokių šiukšliadėžių, nes vietoj jų biure stovi rūšiavimui skirtos dėžės. Per pastaruosius trejus metus buvo daugiau nei perpus sumažintas automobilių parkas. Vietoj to, darbo metu žmonės skatinami naudotis automobilių dalijimosi paslaugomis, elektriniais paspirtukais, dviračiais. Tiek kasdienėje veikloje, tiek sudarant sutartis su klientais jau kurį laiką nebenaudojame popieriaus“, – sakė V. Kovzanas.