Teismas: „LTG Infra“ turės atlyginti 18 tūkst. eurų žalą už girto mašinisto sukeltą avariją

Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjęs „Gretvitos komposto“ ieškinį įmonei priteisė 31,4 karto mažesnę sumą nei prašyta (577 tūkst. eurų), skelbia portalas lrt.lt.
Pasak jo, „Gretvitos kompostas“ sprendimą žada skųsti Apeliaciniam teismui.
2021 metais „LTG Infra“ mašinistas, kuriam vėliau nustatytas 1,92 promilės girtumas, išvairavo dreziną su vagonu iš Varėnos stoties ir taranavo privatų krovinių terminalo sandėlį. Mašinistas iš darbo buvo atleistas.
Nors „LTG Infra“ kaltės nesikratė, ginčai dėl žalos dydžio tęsėsi beveik trejus metus, kol galiausiai persikėlė į teismą.
Alytaus įmonė savo reikalavimus grindė samdytų ekspertų išvadomis bei patirtais nuostoliais dėl prarastų nuomos pajamų. Tuo metu „LTG Infra“ teigė, kad pastatas bei geležinkelio atšaka jau iki avarijos buvo avarinės būklės, o veikla objekte nevyko nuo 2019 metų pabaigos.
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