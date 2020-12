Tarptautinė krovinių ekspedicija nėra tik „iš taško A į tašką B“

Tarptautinės krovinių gabenimo ekspedicijos etapai

Paprastai bet kuri krovinių gabenimo ekspedicija susideda iš kelių pagrindinių etapų. Aišku, vienais atvejais tuo rūpinasi suinteresuoti asmenys, o kitu – pagalbos kreipiamasi į šioje srityje besispecializuojančias įmones, kurios gali padėti ne tik organizuoti krovinių gabenimo etapus, bet ir užtikrinti, kad visi jie būtų sėkmingi. Taigi, kokie yra tolimesni žingsniai turint krovinį ir norint jį sėkmingai transportuoti?

Kelionės maršrutas

Išanalizavus situaciją, kur ir kada krovinys turi atsidurti, parenkamas optimaliausias kelionės maršrutas. Jeigu kelionės metu susiduriama su tam tikrais nesklandumais ar problemomis, viskas derinama ir tvarkoma telefonu. Taigi, kai yra žinomas konkretus kelionės maršrutas ir tikslas, reikia atlikti begalę kitų su ekspedicija susijusių veiksmų, tokių kaip organizuoti transportą ir vežėją, gauti reikiamus leidimus, suplanuoti kelionės eigą, laiką, apskaičiuoti numatomas sąnaudas, išlaidas ir pan. Paskirtam vairuotojui tereikia išvykti nurodytu maršrutu, kuris yra suplanuotas maršruto plane, nuo jo nenukrypti ir stengtis viską atlikti laiku.

Transporto priemonės bei gabenimo būdo parinkimas

Šioje vietoje labai daug priklauso nuo paties krovinio savybių bei kliento prioritetų. Atsižvelgiant į tai, kas gabenama, parenkamas optimaliausias transportas, kuris leistų saugiai gabenti būtent to tipo krovinį. Aišku, yra ir kitų labai svarbių transporto parinkimo aspektų. Pavyzdžiui, kaina ir norimas transportavimo greitis – jeigu norima, kad kelionė įvyktų kaip įmanoma greičiau, tuomet atitinkamai gali išaugti ir jos kaina. Visgi, kainą labiausiai nulemia krovinio savybės. Jeigu krovinys yra nestandartinis ir reikalauja specialių gabenimo sąlygų, tam prireiks specialaus transporto ir, žinoma, didesnių išlaidų.

pexels.com nuotr.

Krovinio transportavimas

Nors tai atrodo gana paprastas ir daugiau techninis etapas, tačiau neretai būtent kelionės metu nutinka įvairiausių nenumatytų situacijų, į kurias reikia greitai reaguoti, spręsti iškilusias problemas ar net kartais improvizuoti. Būtent dėl tokių situacijų kelionės metu palaikomas nuolatinis ryšys su vairuotoju bei sekamas krovinio judėjimas.

Tarpininkavimas

Vykdant tarptautinę ekspediciją, bendravimas su muitine yra tiesiog neišvengiamas, todėl neretai klientams yra reikalinga pagalba tvarkant muitinės prašomus dokumentus. Tarpininkavimo prireikia ir derinant dokumentus bei krovinių pakrovimo ar iškrovimo vietas su kitomis šalimis.

Dokumentų įforminimas

Ten, kur dokumentai – visada daug formalumų ir teisinių niuansų. Pirmiausia, reikia pasirūpinti krovinio gabenimo leidimais, kurie kiekvieną kartą gali skirtis priklausomai nuo to, kas gabenama, iš kur ir į kur gabenama. Tuomet reikalingas krovinio draudimas. Priklausomai nuo to, kur vyksta kelionė, reikės importo arba eksporto deklaracijos. Taip pat gali tekti pateikti visą maršrutą, kuriuo numatoma vykti ekspedicija, pagrindžiančius dokumentus muitinei. Ir tai tik pagrindiniai formalumai, šalia kurių, tam tikrais atvejais, būna daug daugiau.

pexels.com nuotr.

Tarptautinių ir vidinių ekspedicijų skirtumai

Tikriausiai nėra sunku nuspėti, kad tarptautinė ekspedicija yra gerokai sudėtingesnė už vietinę, kuri vyksta tik šalies viduje. Taip yra ne tik dėl to, kad dažniausiai išvykstant už valstybės ribų kelionė trunka ilgiau. Žinoma, tai turi įtakos, tačiau labai mažai lyginant su kitais aspektais. Pavyzdžiui, kertant valstybių sienas automatiškai atsiranda bendravimas su muitine, kuriai reikia pateikti reikalingus dokumentus. Taip pat reikės pildyti deklaracijas, visiškai nepriklausomai nuo to, ar krovinys eksportuojamas, ar importuojamas. Atitinkamai ir visų kitų dokumentų bei leidimų yra žymiai daugiau, kuomet keliaujama per daugiau skirtingų šalių. Be to, keliaujant už savo šalies ribų tampa sudėtingiau derinti sustojimo vietas bei spręsti netikėtai iškilusias problemas.

Kreiptis į tarpininkus ar užsiimti patiems?

Su tokia dilema susiduriama nuolat, kuomet reikia rūpintis krovinio gabenimu. Aišku, ekspedicija yra įmanoma ir be jokios pagalbos iš šalies, ypač jeigu turima pakankamai patirties šioje srityje. Tačiau net ir tokiais atvejais neretai įmonės ar asmenys kreipiasi į tarpininkus, kurie gali užtikrinti sklandžią krovinio kelionę. Žinoma, tokia paslauga nėra nemokama ir už ją teks atitinkamai sumokėti, bet suvokiant visus krovinio gabenimo niuansus bei tenkančią atsakomybę, suma neturėtų atrodyti pernelyg didelė. Taip pat reikėtų įvertinti ir netikėtas problemas, su kuriomis gali tekti susidurti. Naudojantis tarpininkavimo paslauga jums nereikės rūpintis problemų sprendimu, nes visa atsakomybė už krovinį tuo metu bus perleista paslaugą teikiantiems asmenims. Tarpininkai pasirūpins praktiškai visais krovinio gabenimo etapais, o viskas, ką reikės padaryti jums, tai tik suteikti reikiamą informaciją apie krovinį. Tokiu būdu galima sutaupyti ne tik laiko, bet ir išvengti nemažai streso.

Pabaigai

Taigi, gabenant krovinį per skirtingas valstybes susiduriama su daug daugiau reikalų, negu transportuojant prekes šalies viduje. Labiausiai tai susiję su teisiniais niuansais bei dokumentų tvarkymu. Taip pat galima išskirti gana konkrečius kelionės etapus, be kurių nevyktų praktiškai jokia ekspedicija. Vieni iš jų vyksta dar prieš prasidedant kelionei – tai maršruto planavimas ir tinkamos tam transporto priemonės pasirinkimas, krovinio savybių įvertinimas, o krovinio transportavimas bei bendravimas su muitine jau yra neatsiejama kelionės dalis. Žinoma, yra galimybė išvengti praktiškai visų rūpesčių, susijusių su krovinio pervežimu. Tai galima padaryti pasinaudojant tarpininkų paslaugomis, kurie už atitinkamą mokestį pasirūpina visais niuansais ir nenumatytomis problemomis, kurios gali atsirasti kelionės metu. Naudojantis ekspedicijų organizatorių paslaugomis jums belieka tik ramiai laukti, kada jūsų krovinys pasieks galutinį kelionės tašką B.