 Tarnyba įspėja dėl šios prekės: pašalinama iš rinkos, prašoma nevartoti ir grąžinti

Tarnyba įspėja dėl šios prekės: pašalinama iš rinkos, prašoma nevartoti ir grąžinti

2026-05-19 13:58
BNS inf.

Kauno šaldytų pusgaminių bendrovės „Liūtukas ir Ko“ pagaminta „Extra line“ žemaičių blynų partija – biologiškai užteršta.

<span>Tarnyba įspėja dėl šios prekės: pašalinama iš rinkos, prašoma nevartoti ir grąžinti</span>
Tarnyba įspėja dėl šios prekės: pašalinama iš rinkos, prašoma nevartoti ir grąžinti / Asociatyvi A. Ufarto / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) jautienos žaliavoje, iš kurios buvo pagaminti blynai, nustatė biologinės kilmės taršą, skelbia prekybos tinklas „Maxima“, kuriai apie tai pranešė „Liūtukas ir Ko“.

Pranešama, kad jautienoje galimai buvo aptiktas galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE), dar kitaip vadinamos kempinlige arba galvijų pasiutlige, atvejis.

Pasak „Maximos“, prekė pašalinama iš rinkos, pirkėjų prašoma nevartoti produkto ir jį iki gegužės 31 dienos grąžinti.

Šiame straipsnyje:
maxima
žemaičių blynai
Extra Line
VMVT
grąžinti prekę
liūtukas ir ko
užteršti blynai
biologinė tarša
užteršta prekė
netinkama vartoti

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Scorpion
Visas užterštas- visur tik EEE! Dar ir maximoje! Rado kuo tikėti- MAXIMA! Sukčių ir aferistų lizdas! Žmogus reikalingas tol, kol naudingas! O paskui- spyris užpakalin ir per duris!
1
0
O
Kiek užteršto maisto parduotuvėse! Tai kur tie tikrintojai būna anksčiau?
3
0
Žilvinas Ručys
:) , o kodėl nepradėtas tyrimas įtraukiant ne tik augintoją , bet dar ir daktarą
7
-1
Visi komentarai (14)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų