„Swedbank“ programėlės ir interneto banko trikdžiai pašalinti

„Šiuo metu trikdžiai pašalinti. Prisijungimo prie programėlės ir interneto banko priemonių veikla stabilizuota“, – Eltai nurodė „Swedbank“ komunikacijos departamento vadovas Petras Lingė.
Anksčiau trečiadienį buvo pranešta apie galimus sutrikimus jungiantis su biometriniais duomenimis bei PIN kodu prie banko programėlės ir interneto banko. Vis dėlto klientai prie jų galėjo jungtis naudodami kitas prisijungimo priemones, pavyzdžiui, SMART-ID, Mobile- ID ar PIN generatorių.
„Atkreipiame dėmesį, kad sutrikimas (paveikė – ELTA) tik alternatyvią prisijungimo priemonę – biometrinį prisijungimą, banko paslaugos klientams veikė įprastai. Laikinai sutrikusią prisijungimo priemonę visi klientai galėjo savarankiškai pasikeisti į Smart-ID, Mobile-ID ar kodų generatorių ir sklandžiai prisijungti prie programėlės ir interneto banko“, – teigė „Swedbank“ atstovas.
Pirmasis apie trikdžius paskelbė portalas Lrt.lt.
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