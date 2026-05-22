Susitikime su Europos Parlamento nariu Aurelijumi Veryga aptartos verslo konkurencingumo temos

Susitikime aptarti verslo konkurencingumui aktualūs klausimai, kuriuos pristatė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis sekretorius Rimas Varkulevičius. Diskutuota dėl Europos Sąjungos ir valstybių narių sprendimų, galinčių padėti sumažinti galimos energetinės krizės poveikį verslui ir gyventojams. Taip pat kalbėta apie Europos Parlamento sprendimus, galinčius turėti įtakos verslo plėtrai Kauno ir Marijampolės regionuose, įgyvendinant Rytų pasienio komunikatą.
Aptariant regionų verslo plėtros perspektyvas, akcentuota energetikos infrastruktūros, tiekimo grandinių atsparumo, pramonės modernizavimo, darbo jėgos trūkumo ir inovacijų skatinimo svarba. Pažymėta, kad rytinių ES regionų stiprinimas yra reikšmingas ne tik ekonominiam augimui, bet ir bendram Europos saugumui bei konkurencingumui.
Susitikime taip pat aptarti pasiūlymai LR Nacionalinės žmogiškųjų išteklių kompetencijų plėtros įstatymo projektui. Pabrėžta, kad rengiant šį įstatymą svarbu įvertinti verslo bendruomenės poreikius, regionų specifiką, kvalifikuotų specialistų pritraukimo ir ugdymo priemones.
Susitikimo metu sutarta toliau bendradarbiauti šiais klausimais, siekiant stiprinti verslo konkurencingumą, regionų ekonominį atsparumą ir palankesnes sąlygas ilgalaikei verslo plėtrai.
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