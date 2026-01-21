Su defektais „Fegdos“ nutiestą kelią pripažinus baigtu – KAM kreipimasis į prokurorus

Kaip ELTAI patvirtino ministerija, baigtas aplinkybių tyrimas dėl aplinkybių, kuriomis kelias ir jo atšaka privažiavime iki šaudyklų pripažinti baigtais statyti, taip pat galimai netinkamų komisijos narių ir kitų asmenų veiksmų priimant statybos darbus.
„Nustačius pažeidimus, krašto apsaugos sistemos institucijų vadovams, kurių pavaldume yra asmenys, kurie galimai netinkamai vykdė funkcijas atlikdami statinio pripažinimo baigtu statyti procedūras bei vykdydami statinio statybos techninę priežiūrą, pavesta priimti sprendimus dėl atsakomybės taikymo asmenims, galimai padariusiems pažeidimus“, – ELTAI nurodė KAM.
„Ši aplinkybių tyrimo išvada papildomai perduota Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai“, – teigė ministerija.
Kelią baigtu statyti 2023 m. gruodį pripažino iš krašto apsaugos sistemos atstovų sudaryta žinybinė komisija, pernai pavasarį kelias perduotas valdyti kariuomenei.
Apie tai, kad KAM vykdo vidinį tyrimą, ar institucijoje buvo tinkamai atliktos kelio rangos darbų priėmimo procedūros, pranešta pernai spalio pradžioje.
Aplinkybių tyrimas pradėtas pernai rugsėjo mėnesio paskutinę dieną tuometinės krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės įsakymu.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti ministerija iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Kaip skelbta, šiuo metu prie Rūdninkų poligono iš viso nutiesta apie 30 kilometrų kelių, iš kurių „Fegda“ įrengė du bendro maždaug 6,5 km ilgio kelius, pagal dvi sutartis „Fegda“ turėtų nutiesti dar du – 1,5 ir 4,5 kilometrų ilgio – kelius.
