ŠRATC teismui skundžia tyrimo dėl Kairių sąvartyno dujų deginimo nutraukimą

ŠRATC direktorius Žilvinas Šilgalis teigia, jog neturi abejonių, kad Šiaulių sąvartyne prieš dešimtmetį buvo įgyvendinta iš anksto gerai suplanuota nusikalstama schema, tačiau tą esą turi įrodyti teisėsauga bei patvirtinti teismas.

„Nes jeigu viskas liks taip kaip yra dabar, tai vadinasi, 3 mln. eurų viešųjų pinigų pasisavinta ir nėra nė vieno atsakingo už tai. Tiesiog paėmė pinigai ir išgaravo – iš viešojo sektoriaus, iš Šiaulių regiono gyventojų kišenių ir visiems viskas yra normalu“, – penktadienį spaudos konferencijoje sakė Ž. Šilgalis.

„Teisinėje valstybėje taip negali likti“, – pridūrė jis.

ŠRATC atstovaujantis advokatas Vykintas Gutauskas aiškino, jog iki šiol kaltųjų paieškomis užsiėmė ne prokurorai, o pati įmonė, kuri ne tik renka įrodymus, bet ir faktiškai organizuoja visą ikiteisminį tyrimą.

„Tai, kad Šiaulių apygardos prokuratūra nepagrįstai ir neteisėtai visą įrodinėjimo naštą šioje byloje buvo perkėlusi ŠRATC, neskundžiama nutartimi jau buvo konstatavęs ir Šiaulių apygardos teismas. Tačiau dabar jau tampa panašu ir į tai, kad ŠRATC yra perkeliama ir prokuroro pareiga tinkamai organizuoti ikiteisminį tyrimą. Tai yra absoliučiai netoleruotina, todėl raginame Generalinę prokuratūrą perimti šį tyrimą“ – sakė ŠRATC advokatas.

Pasak Ž. Šilgalio, 2019 metais bendrovė „Naujoji šiluma“ per savo kontroliuojamą įmonę „Energijos parkas“ iš Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prisiteisė per 2 mln. eurų kaip negautas planuotas pajamas dėl to, kad ŠRATC, vadovaujant tuometiniam direktoriui Regimantui Vėgėlei, į Kairių sąvartyno dujų utilizavimo projektą įtraukė Lenkijos bendrovės „Energ-G Polska“ dujų tyrimo ataskaitą, kurioje, kaip vėliau buvo nustatyta teismo, duomenys, apie prognozuojamus išgauti dujų kiekius, buvo neteisingi.

ŠRATC direktoriaus teigimu, prokurorams neužkliuvo, net tai, kad už lenkų įmonės ataskaitą ŠRATC nesumokėjo, o ją parengusi įmonė pinigų neprašė, kas neleido vėliau įtraukti ataskaitos rengėjų kaip atsakovų už klaidingų duomenų pateikimą.

„Energijos parkas“ Kairių sąvartyne už daugiau nei 1 mln. Europos Sąjungos lėšų prognozuotam dujų kiekiui išgauti pastatė jėgainę, tačiau numatyto dujų kiekio išgauti nepavyko, dėl to įmonė iš ŠRATC prisiteisė milijoninę žalą, kuri buvo suskaičiuota pagal klaidingos „Energ-G Polska“ dujų tyrimo ataskaitos prognozes.

Šiaulių apygardos prokuratūra gegužę pranešė, kad nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos įgyvendintame Kairių sąvartyno dujų deginimo projekte. Jo metu siekta nustatyti, kodėl konkursui buvo pateikta 2006–2007 metais Lenkijos įmonės „Energ-G Polska“, o ne 2004 metais atlikta tikslesnė, beveik 10 kartų mažesnį išgaunamų dujų kiekį prognozavusios vokiečių bendrovės „M&S Umweltprojekt“ dujų tyrimo ataskaita.