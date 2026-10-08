Sostinės meras pasidžiaugė „Civinity“ sprendimu tapti „Ryto“ komandos dalininke

Jis taip pat teigė, kad keliamas lūkestis, jog prisijungus naujam investuotojui galėtų mažėti ir savivaldybės finansavimas komandai.
„Kol kas sprendimai (dėl „Civinity“ prisijungimo – BNS) nepriimti, pasiūlymas yra vertinamas. Turiu pasakyti, kad tokio rimto pasiūlymo investuoti į „Rytą“ iš privačių subjektų kol kas, kiek pamenu, nebuvom turėję“, – trečiadienį žurnalistams sakė V. Benkunskas.
„Šiuo atveju nėra miesto sprendimas ar savivaldybės sprendimas, yra daug privačių dalininkų, kurie turi irgi balso teisę ir jų balsas yra reikšmingas, tai manau, kai bus bendra pozicija, tada ir paskelbsim. Bet vertinu tikrai pozityviai ir manau, kad su tokio investuotojo ir naujo dalininko atėjimu „Rytas“ gali žengti didelį žingsnį į priekį“, – pridūrė meras.
„Civinity“ valdybos pirmininkas Deividas Jacka rugsėjo viduryje teigė, kad investuodama į klubą grupė sustiprintų organizacijos veiklą ir užtikrintų klubui reikalingą infrastruktūrą šiuo metu statomoje Vilniaus daugiafunkcio komplekso arenoje. Anot grupės, pagal siūlomą modelį investuojamos lėšos patektų į klubo organizaciją ir būtų skirtos jos veiklai bei augimui.
V. Benkunsko teigimu, prisijungus naujam investuotojui savivaldybė neplanuoja pasitraukti iš „Ryto“ dalininkių, tačiau keliamas lūkestis, jog miesto įtaka klubo valdyme galėtų mažėti.
„Mano tokia svajonė būtų, kad duodam privatiems subjektams (valdymą – BNS) ir išeinam, bet turbūt miesto prisidėjimas prie reprezentacinių komandų rėmimo yra normali, sakyčiau, praktika, kurią matom ir kituose miestuose tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje“, – sakė sostinės vadovas.
„Nekeliame sau savaime tokio tikslo, kad miestas turėtų išeiti, bet kad miesto dalis bendrame biudžete galėtų mažėti ar įtaka bendrai valdyme galėtų pereiti į gerai valdomas privačias rankas – tai tikrai taip, toks lūkestis yra“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, krepšinio naujienų portalui „Basketnews“ skelbiant, kad „Civinity“ siūlo už 3,5 mln. eurų įsigyti 51 proc. „Ryto“ dalių, grupė nepatvirtino šios informacijos, nes ji nėra vieša.
Be to, kaip nurodė grupė, „Civinity“ yra aptarusi galimybę prisidėti prie statomo nacionalinio stadiono komplekso Vilniuje operavimo komandos, tačiau jos dalyvavimas ir konkreti atsakomybės apimtis nėra sutarta.
Anot „Basketnews“, „Ryto“ organizacija vertinama daugiau nei 7 mln. eurų, o „Civinity“ investicija tiesiogiai susijusi su ambicijomis tapti statomo nacionalinio stadiono arenos operatore.
Dabar „Ryto“ dalininkai valdo 40 dalių: Vilniaus miesto savivaldybei priklauso 16, valdybos pirmininkui Dariui Gudeliui – dešimt, Sostinės krepšinio mokyklai – devynios, advokatui Olegui Šibkovui ir „Norvelitai“ – po dvi, aktyviai sirgalių grupei „B Tribūna“ – viena dalis.
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