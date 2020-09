Smulkaus verslo pagalbininkas – daiktų saugojimo paslauga

Pasak siuntų pristatymo įmonės „Ziticity“ direktoriaus Laimono Noreikos, su kylančiais iššūkiais padeda tvarkytis daiktų saugojimo paslaugų tiekėjai. „Savo klientams – elektroninėms parduotuvėms – įsipareigojame pristatyti siuntas tą pačią dieną, taip pat suteikiame patogią galimybę tiksliai pasirinkti tinkamą klientui pristatymo valandą, tačiau tam, kad neatvežtumėme prekės per anksti, bei tam, kad kurjeriui nereikėtų jos vežiotis su savimi visą dieną, turime turėti galimybę ją saugiai ir patogiai laikyti iki kurjerio paėmimo“, – sako jis.

L. Noreikos teigimu, daiktų saugojimo paslaugos tiekėjas „Boxinn“ jiems pasiūlė būtent tą paslaugą, kurios reikėjo – galimybę naudotis nuo 1 iki 12 kv. m pločio saugomomis ir lengvai pasiekiamomis patalpomis. Pasirinkti patalpos dydį galima pagal tuometinį poreikį, o esant reikalui keisti jį į didesnę ar mažesnę patalpą.

„Itin svarbu buvo galimybė ne tik saugiai laikyti prekes, bet ir patogiai pasiekti patalpas su klientų daiktais bet kuriuo paros metu“, – sako pašnekovas. Be to, „Boxinn“ saugomi daiktai yra apdraudžiami, saugomi saugos tarnybos, specialiai įrengtose patalpose prekės nedulka – o tai padidina paslaugos patikimumą ir patogumą, esame tikri, kad nepatirsime nuostolių dėl dingusių ar sugadintų siuntinių.

„Boxinn“ daiktų laikymo paslauga naudojasi ir elektroninės parduotuvės, kavinės ir restoranai, šaltuoju metų laiku ten laikantys nenaudojamą lauko įrangą, kiti smulkūs verslai, taip gerokai sumažindami patiriamas išlaidas – jei žaliavas ar prekes reikia saugoti neilgą laiką, nuolat išlaikyti sandėlio tiesiog neverta. Tuo tarpu „Boxinn“ 1–12 kv. m patalpas galima išsinuomoti tik reikalingam laikui be didelių finansinių įsipareigojimų, esant reikalui vietoje įsigyti visas reikalingas pakavimo priemones, be to, uždaras kiemas yra pritaikytas patogiam daiktų išsikrovimui.

Taupant smulkaus verslo žmogiškuosius išteklius bei laiką, galima savo siuntas gauti tiesiai į „Boxinn“ sandėlius arba siuntas išsiųsti tiesiai iš jų – laukiantys darbuotojai tuo pasirūpina už užsakovą, taip suteikdami puikią galimybę dirbti nuotoliniu būdu, neprisirišti prie konkrečios darbo vietos. Lietuvoje kol kas gan nauja, bet sparčiai populiarėjančia paslauga naudotis gali ne tik verslas, bet ir privatūs asmenys, nenorintys apkrauti namų retai naudojamais daiktais, kraustymosi, remonto ar ilgalaikių kelionių periodais.