2025-11-17 15:49
BNS inf.

Mirė JAV technologijų milžinės „Apple“ padalinio „Apple Lithuania“ vadovas, 39-erių Povilas Dapkevičius, pranešė portalas 15min.lt.

Skaudi netektis verslo pasaulyje: mirė „Apple Lithuania“ vadovas / Freepik.com nuotr.

Šią žinią portalui patvirtino P. Dapkevičiaus bičiulis Mykolas Katkus.

P. Dapkevičius „Apple“ dirbo devynerius metus ir vadovavo visam Baltijos šalių regionui, anksčiau – 2014–2016 metais jis buvo  telekomunikacijų bendrovės „Telia“ Komercinės plėtros skyriaus vadovas, o 2012–2014 metais vadovavo farmacijos bendrovės  „GlaxoSmithKline“ rinkodarai Baltijos ir Suomijos regione, rodo jo paskyra socialiniame tinkle „Linkedin“.

Savo karjerą jis pradėjo telekomunikacijų įmonėje „Eurocom“, kur tapo verslo plėtros ir rinkodaros direktoriumi.

