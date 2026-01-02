Netektis medicinos bendruomenei: anapilin iškeliavo žinomas gydytojas

Kaip skelbiama asociacijos pranešime, R. Purvaneckas mirė paskutinę praėjusių metų dieną. Jis buvo ilgametis RVUL Ūminių apsinuodijimų skyriaus vedėjas, Sveikatos apsaugos ministerijos konsultantas klinikinės toksikologijos klausimais bei Lietuvos klinikinės toksikologijos draugijos pirmininkas.
„Paskutinę praėjusių metų dieną mus su visam paliko mūsų draugas ir kolega Raimundas Purvaneckas (1947–2025), ilgametis Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Ūminių apsinuodijimų skyriaus vedėjas, Sveikatos apsaugos ministerijos konsultantas klinikinei toksikologijai, Lietuvos klinikinės toksikologijos draugijos pirmininkas“, – rašoma asociacijos pranešime.
Skelbiama, kad urna su velionio palaikais bus pašarvota laidojimo rūmuose Olandų g. 22 šeštadienį nuo 15 iki 21 val. ir sekmadienį nuo 10 iki 14 val. Atsisveikinimas vyks sekmadienį, sausio 4-ąją, 14 valandą.
Artimieji prašo pagerbti velionio atminimą jo mėgstamomis gėlėmis – bijūnais, frezijomis ir hiacintais.
Apie netektį jautriai socialiniuose tinkluose prabilo ir Kauno klinikų Nefrologijos klinikos klinikinės toksikologijos gydytojas Jonas Šurkus. Savo „Facebook“ paskyroje jis pasidalijo prisiminimais apie kolegą ir bičiulį.
„Baigėsi šventės, o gyvenimas tęsiasi toliau. Vieniems tęsiasi, kitiems – deja, bet ne…
Paskutinę praėjusių metų dieną mus su visam paliko mūsų draugas ir kolega Raimundas Purvaneckas, kurį visi geriau pažinojome kaip Rimą arba Bosą“, – rašė J. Šurkus.
Pasak jo, R. Purvaneckas buvo žmogus, kurį daugelis prisimins dėl nuoširdumo, svetingumo ir atsidavimo šeimai.
„Praėjusį rudenį dar aptarinėjome jo planus, dabar liko tik prisiminimai. O kokie trys pirmieji į galvą atėję prisiminimai apie jį kaip apie žmogų?
- Jis buvo labai svetingas, jo sodybos durys buvo atviros visiems, net ir tiems, kurie švelniai tariant nebuvo jo draugai.
- Jis buvo visapusiškai puikus šeimininkas.
- Svarbiausia, jis labai mylėjo savo šeimą, ypač anūkes“, – rašė gydytojas.
Velionio kolega socialiniuose tinkluose taip pat paminėjo, kad R. Purvaneckui itin patiko bijūnai, frezijos ir hiacintai.
R. Purvanecko mirtis – didelė netektis ne tik artimiesiems, bet ir visai Lietuvos medicinos bendruomenei, kurioje jis buvo vertinamas kaip profesionalus, atsidavęs ir nuoširdus kolega.
Naujausi komentarai