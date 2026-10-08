Šio magistralinio kelio remontui – 17 mln. eurų

Skelbiama, kad remontuojamas ruožas driekiasi nuo Šiaulių rajono Bubių seniūnijos iki Kelmės rajono Kukečių seniūnijos. Čia bus atnaujinta kelio danga, sutvarkyti keturi viadukai ir daugiau kaip prieš 50 metų pastatytas tiltas per Dubysą.
„Ruože, jungiančiame net du rajonus – Šiaulių ir Kelmės, bus atnaujinta ne tik asfalto danga, bet ir sutvarkyti viadukai bei daugiau kaip prieš 50 metų pastatytas tiltas per Dubysą. Ilgus metus pamiršti keliai šiandien masiškai tvarkomi visoje Lietuvoje. Svarbu išlaikyti šį darbų tempą“, – pranešime cituojamas susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Vykdant projektą taip pat numatoma sutvarkyti kelkraščius, sankryžas, nuovažas, greitėjimo ir lėtėjimo juostas, atnaujinti kelio atitvarus bei eismo organizavimo priemones.
Be to, bus atnaujintos šešios viešojo transporto stotelės, pritaikant jas ir specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, bei automobilių stovėjimo aikštelė.
„Šio ruožo atnaujinimas prisidės prie patogesnių ir patikimesnių kelionių Lietuvos regionuose. Kartu siekiame, kad investicijos būtų ilgalaikės, todėl projekte numatytas ne tik kelio dangos, bet ir visos su keliu susijusios infrastruktūros atnaujinimas“, – pranešime teigia „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Darbus vykdys bendrovė „Eurovia Lietuva“. Sutarties vertė siekia 17 mln. eurų (su PVM), o remontą planuojama baigti iki 2027 m. lapkričio.
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