Senjorų apsilankymas parduotuvėje: „Maxima“ primena, kaip saugiai apsipirkti

„Didesni klientų srautai parduotuvėse lankosi per pietus, taip pat po darbo ir vakarais. Šiomis piko valandomis klientų kiekis išauga keletą kartų. Todėl vyresnio amžiaus žmonės ar asmenys, turintys gretutinių ligų, savo apsilankymus turėtų planuoti anksti ryte, tarp 8–10 valandos, kuomet parduotuvėse yra mažesnis pirkėjų srautas“, – dėmesį atkreipia E. Dapkienė.

Jos teigimu, senjorai taip pat turėtų kruopščiai susiplanuoti savo pirkinius ilgesniam laikotarpiui, kad parduotuvėje reikėtų lankytis kuo rečiau. Tuo metu iš anksto sudarytas pirkinių sąrašas padės užtikrinti, kad parduotuvėje nebus blaškomasi svarstant, ką įsigyti, o ir pats apsipirkimo procesas truks trumpiau.

„Mūsų parduotuvėse pirkinių krepšeliai bei vežimėliai, taip pat įvairūs paviršiai yra nuolat dezinfekuojami, yra padidinta šviežio oro cirkuliacija. Todėl savo apsipirkimus derėtų kruopščiai suplanuoti. Prireikus pagalbos su pirkiniais, „Maximos“ darbuotojai mielai pagelbės, jei tik jų paprašysite“, – akcentuoja prekybos tinklo atstovė.

Nepamiršti higienos ir banko kortelės

E. Dapkienė primena, kad lankantis parduotuvėje senjorai turėtų laikytis saugaus atstumo nuo kitų žmonių, prekių skyriuose vengti didesnių pirkėjų susibūrimų. Taip pat būtina nepamiršti apsauginės veido kaukės ar skydelio, dezinfekuoti rankas, mūvėti vienkartines pirštines.

„Tiek dezinfekcinį skystį, tiek apsaugines pirštines galima rasti prie „Maximos“ parduotuvių įėjimo. Kad būtų išvengta virusų perdavimo, klientai turėtų vengti be reikalo liesti lentynose esančias prekes. Svarbu dėmesį atkreipti ir į tai, kad apsauginė veido kaukė viso apsipirkimo metu būtų uždėta taisyklingai ir dengtų ne tik burną, bet ir nosį. Be to, iki lapkričio 11 d. visose mūsų prekybos tinklo parduotuvėse vienkartinės veido kaukės klientams paprašius bus išduodamos nemokamai. Kaukės pirkėjams išskiriamos informacijos kasose. Mažesnėse parduotuvėse, kuriose informacijos kasų nėra, kaukės dalijamos vienoje iš įprastų kasų“, – teigia E. Dapkienė.

Tuo pačiu prekybos tinklo atstovė primena laikytis ne tik higienos reikalavimų, bet ir esant galimybei atsiskaityti už prekes banko kortele bekontakčiu būdu.

„Atvykusiems apsipirkti rekomenduojame už pirkinius atsiskaityti ne grynaisiais pinigais, o banko kortele. Kadangi atsiskaitymo kortele įrenginys taip pat yra dažnai liečiamas, idealiu atveju apmokėjimą siūlome atlikti bekontakčiu būdu. Be to, siekiant kuo mažesnio kontakto su kitais, pirkėjams derėtų rinktis savitarnos kasas, kuriose savarankiškai galima greitai ir lengvai apmokėti už pirkinius“, – pataria E. Dapkienė.

Primenama, kad pavasarį buvo atlikta tinklo „Barbora Express“ plėtra ir daugelyje šalies miestų atsirado pirkinių atsiėmimo stotelės. Pirkėjai kviečiami naudotis šiomis pirkinių atsiėmimo stotelėmis. Tokiu būdu jie galės įsigyti visas reikalingas prekes išvengdami ėjimo į parduotuvę.

„Maxima“ padidintą dėmesį skiria ne tik klientams, bet ir darbuotojams. Prekybos tinklas savo esamus ir būsimus darbuotojus yra apdraudęs specialiu draudimu nuo koronaviruso. Darbuotojai yra aprūpinti būtinomis apsaugos priemonėmis – medicininėmis kaukėmis ar apsaugos skydeliais, pirštinėmis, dezinfekciniu rankų skysčiu. Kasdien darbuotojams yra matuojama temperatūra. Jeigu darbuotojai jaučiasi prastai, turi peršalimo ar gripo simptomų, jų prašoma likti namuose.