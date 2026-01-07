Seimo komitetas domėsis „Fegdos“ dalyvavimu krašto apsaugos projektuose

Komiteto vicepirmininkas konservatorius Laurynas Kasčiūnas BNS sakė, kad didžiausias dėmesys bus skirtas įmonei „Fegda“.
Į posėdį kviečiami Krašto apsaugos ministerijos (KAM), Valstybės saugumo departamento (VSD), Specialiųjų tyrimų tarnybos, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai.
Bendrovė 2023 metais nutiesė gelžbetonio kelią į poligoną su defektais, o pernai, portalo „Verslo žinios“ duomenimis, jos ir „Conres LT“ valdoma įmonė „Rudina“ užėmė pirmą vietą vienoje iš KAM skelbto konkurso statyti Rūdninkų karinį miestelį dalių.
Žiniasklaida ir opozicija kėlė klausimų dėl „Fegdos“ ryšių su Socialdemokratų partija, nes joje yra dirbęs dabartinis partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius. Be to, „Fegdai“ 2024-iasiais nebuvo suteiktas VSD patikimumo pažymėjimas, leidžiantis dirbti su slapta informacija, o pernai ji gavo leidimą dirbti tik su riboto naudojimo informacija.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas savo ruožtu yra sakęs, jog jokia potencialius rangovus tikrinusi institucija nepateikė teisinio pagrindo teigti, kad „Fegda“ neatitiko konkurso sąlygų.
„Fegda“ į Rūdninkų poligoną dar 2023 metais nutiesė gelžbetonio kelią, tačiau darbai atlikti su defektais. Pernai lapkričio pabaigoje įmonė su Krašto apsaugos ministerijos Infrastruktūros valdymo agentūra ir Lietuvos kariuomene susitarė, jog pagal nepriklausomos ekspertizės rekomendacijas pašalins defektus arba savo lėšomis nuties naują kelią.
Karinis miestelis Šalčininkų rajone, Rūdninkuose, statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Miestelis vystomas etapais – pirmąjį 125 mln. eurų vertės etapą jau įgyvendina „Eika Construction“.
Antrasis etapas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu bei suskaidytas į tris dalis, siekiant sumažinti valstybei tenkančias rizikas.
„Verslo žinios“ anksčiau skelbė, jog A dalyje laimėtojų eilės pirmoje vietoje yra „Rudina“, pasiūliusi 348,36 mln. eurų, tuo metu B ir C dalių – „Merko statyba“ su atitinkamai 280,43 mln. ir 322,8 mln. eurų kaina.
