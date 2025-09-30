„Saulės projektas“ tampa „Statio“: naujas vardas, aiškesnė veiklos kryptis

„Šis pokytis – dalis platesnės mūsų grupės struktūros pertvarkos. Siekiame aiškumo ir specializacijos. „Statio“ nuo šiol specializuosis statybos srityje, kurioje turime ilgametę patirtį ir sukauptas kompetencijas, ir veiks kaip rangos bendrovė, atsakinga už kokybišką mūsų įmonių grupės vystomų projektų įgyvendinimą“, – teigė „Statio“ vadovas Linas Šukys.
Stotį ar postą reiškiantis lotyniškas žodis „statio“ naujajam prekės ženklui pasirinktas kaip tvirtumo ir stabilumo simbolis, įkūnijantis statybų esmę – kurti vietas, kuriose žmonės sustoja, gyvena ir kuria ateitį.
„Naujasis prekės ženklas simbolizuoja mūsų vertybinį pagrindą – patikimumą ir ilgalaikę atsakomybę už kiekvieną statomą objektą. „Statio“ yra ne tik mūsų vardas, bet ir pažadas kurti erdves, kurios taps stotimi ateities kartoms ir išlaikys savo vertę“, – sakė L. Šukys.
Nekilnojamojo turto vystymo grupei „Formo“ priklausanti „Statio“ savo veiklą koncentruoja Kauno mieste ir rajone, kur, įmonės vertinimu, urbanistinis potencialas dar toli gražu nėra išnaudotas. Tarp įmonės atliktų darbų – ne vienas projektas, reikšmingai prisidėjęs prie laikinosios sostinės architektūrinio veido formavimo, pavyzdžiui, trys išskirtiniai gyvenamieji namai V. Putvinskio gatvėje, kurių vienas Lietuvos architektų sąjungos konkurse buvo pripažintas geriausiu 2024 m. projektu. „Statio“ taip pat prisideda prie NT vystytojo „Formo“ įgyvendinamų projektų –„Kaunoramos“ daugiaaukščių A. Juozapavičiaus prospekte ir „Namučių“ kvartalo Jonučių gyvenvietėje statybų.
„Statio“ dirba tik su savo įmonių grupės vystomais projektais, o tokia strategija leidžia išlaikyti visą procesų kontrolę nuo statybų aikštelės paruošimo iki raktų įteikimo pirkėjams. Šis modelis užtikrina aukšta darbų kokybę, techninį tikslumą ir estetinį vientisumą.
„Mūsų veikla ir toliau apims įvairių objektų statybą, išlaikant aukštus kokybės standartus ir profesionalumą, kuriuo visuomet garsėjome rinkoje. „Statio“ vardas – naujas mūsų istorijos etapas, kuriame mūsų komandos patirtis ir kompetencijos leis ir toliau išlaikyti stiprias pozicijas statybų rinkoje“, – pabrėžė „Statio“ vadovas L. Šukys.
