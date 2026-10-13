 „Saulės grąža“ numato atleisti 15 darbuotojų

„Saulės grąža“ numato atleisti 15 darbuotojų

2026-10-13 17:34
BNS inf.

Nuo 2012 metų veikianti Vilniaus saulės energijos įrangos tiekėja „Saulės grąža“ atleidžia 15 darbuotojų. Apie tai ji pranešė Užimtumo tarnybai.

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<span>„Saulės grąža“ numato atleisti 15 darbuotojų</span>
„Saulės grąža“ numato atleisti 15 darbuotojų / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

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Kaip BNS teigė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, įmonė nurodė atleidžianti darbuotojus šalių susitarimu dėl optimizavimo procesų.

Pasak, jos daugiausiai bus atleidžiama saulės elektrinių montavimo darbuotojų – 13.

„Sodros“ duomenimis, šiuo metu įmonėje dirba 63 darbuotojai.

Registrų centro duomenimis, įmonės pajamos pernai sumenko 31,3 proc. iki 22,9 mln. eurų, grynasis pelnas – 40 proc. iki 781,9 tūkst. eurų.

Pernai įmonėje dirbo vidutiniškai 90 darbuotojų.

Anot ataskaitos, per 2025 metus bendrovė įrengė daugiau kaip 25 MW galios saulės elektrinių gyventojams ir verslui, pastatė daugiau kaip 6 MW saulės parkų. Taip pat buvo instaliuota daugiau kaip 3,5 MWh kaupiklių.

Šiame straipsnyje:
Saulės grąža
Užimtumo tarnyba
Registrų centras
atleisti darbuotojus

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