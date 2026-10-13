„Saulės grąža“ numato atleisti 15 darbuotojų

Kaip BNS teigė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, įmonė nurodė atleidžianti darbuotojus šalių susitarimu dėl optimizavimo procesų.
Pasak, jos daugiausiai bus atleidžiama saulės elektrinių montavimo darbuotojų – 13.
„Sodros“ duomenimis, šiuo metu įmonėje dirba 63 darbuotojai.
Registrų centro duomenimis, įmonės pajamos pernai sumenko 31,3 proc. iki 22,9 mln. eurų, grynasis pelnas – 40 proc. iki 781,9 tūkst. eurų.
Pernai įmonėje dirbo vidutiniškai 90 darbuotojų.
Anot ataskaitos, per 2025 metus bendrovė įrengė daugiau kaip 25 MW galios saulės elektrinių gyventojams ir verslui, pastatė daugiau kaip 6 MW saulės parkų. Taip pat buvo instaliuota daugiau kaip 3,5 MWh kaupiklių.
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