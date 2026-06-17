 Salmonelės arbatoje: pasirodo, būna ir taip

Salmonelės arbatoje: pasirodo, būna ir taip

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2026-06-17 17:22 kauno.diena.lt inf.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) Pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemoje paskelbė apie „Iki“ prekybos tinkle prekiaujamoje pipirmėčių arbatoje aptiktą Salmonella Sp.

<span>Salmonelės arbatoje: pasirodo, būna ir taip</span>
Salmonelės arbatoje: pasirodo, būna ir taip / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Birželio 17 d. apie aptiktas salmoneles „Clever“ pipirmėčių arbatoje iš Latvijos pranešė patys „Iki“ prekybos centro atstovai. 

Prekybos tinklas informavo, kad pirkėjai, įsigiję šią arbatą, kurios partijos numeris L:26/062P, o galiojimo laikas – iki 2028 metų kovo mėnesio, gali ją gražinti į bet kurią parduotuvę.

Iš prekybos tinklo „Iki“ ši prekė jau išimta. 

Pasak specialistų, labai retas atvejis, kd arbatoje būtų aptikta salmonelių. Vyksta pakartotiniai šios partijos arbatos tyrimai. 

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