Rūpestis darbuotojais – vidinė „Lidl“ kultūros dalis

„Išskirtinio dėmesio rodymas mūsų prekybos tinklo darbuotojams yra tęstinis procesas, susidedantis iš įvairių strategiškai suplanuotų veiksmų. Tokiu būdu kuriame abipuse pagarba paremtą ryšį, nes tai – tiesiausias kelias į augantį prekybos tinklą, lojalų komandos narį ir laimingą klientą“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ personalo vadovė Sandra Savickienė ir priduria, kad papildomas rūpestis savo darbuotojais yra didelė organizacijos vidinės kultūros dalis.

Atsižvelgta ir į pandemiją

Pasak „Lidl Lietuva“ personalo vadovės, išskirtinis dėmesys šiuo metu skiriamas darbuotojų sveikatai. Papildomas privatus sveikatos draudimas, kuriuo „Lidl“ darbuotojai yra draudžiami ne pirmus metus, taip pat suteikia žmonėms motyvacijos darbe. Per šiuos ir praėjusius metus privataus sveikatos draudimo paslaugoms teikti įmonė iš viso išleido maždaug 400 tūkst. eurų.

„Lidl Lietuva“ yra numačiusi ir papildomų išmokų įvairių kritinių ligų atveju, pavyzdžiui, darbuotojui patekus į ligoninę dėl COVID-19 viruso.

„Jau trečius metus iš eilės atsidėkosime „Lidl Lietuva“ komandos nariams ir, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, drausime juos privačiu sveikatos draudimu, – pasakojo S.Savickienė. – Savo draudimo pakete darbuotojams siūlome neribotą ambulatorinį gydymą, kuriam nėra jokio nustatyto limito. Tai reiškia, kad darbuotojai gali be jokių apribojimų lankytis privačiose klinikose, kuriose jie bus aptarnaujami greičiau ir patogiau, nes nereikės laukti eilėse. Taip pat skiriame tam tikrą sumą stacionariam gydymui ir receptiniams bei nereceptiniams vaistams, maisto papildams, vitaminams. Be to, šaltojo sezono metu sudarome galimybę ne tik komandos nariams, bet ir jų vaikams iki keturiolikos metų nemokamai skiepytis nuo gripo.“

Efektyvu: pasak „Lidl“ atstovės S.Savickienės, apdrausti privačiu sveikatos draudimu darbuotojai gali iš karto kreiptis į reikiamus gydytojus specialistus vos pajutę negalavimo simptomus – tai padeda taupyti laiką ir greičiau gauti kvalifikuotą pagalbą. („Lidl“ nuotr.)

Jos teigimu, apdraustieji privačiu sveikatos draudimu gali iš karto kreiptis į reikiamus gydytojus specialistus vos pajutę negalavimo simptomus – tai padeda taupyti laiką ir greičiau gauti kvalifikuotą pagalbą.

Anot S.Savickienės, nuo 2021 m. privačiu sveikatos draudimu draudžiamų darbuotojų laukia ir keletas naujovių: „Nuo kitų metų mūsų komandos nariai galės išnaudoti tam tikrą sumą reabilitacijos paslaugoms, taip pat didinsime vaistams, maisto papildams ir vitaminams skiriamą lėšų kiekį. Be to, esame numatę ir papildomų išmokų įvairių kritinių ligų atveju, pavyzdžiui, darbuotojui patekus į ligoninę dėl COVID-19 viruso.“

Darbuotojai draudimą vertina vis labiau

Personalo vadovė akcentuoja, kad pirmojo karantino metu privataus sveikatos draudimo paslaugas darbuotojai pradėjo vertinti dar labiau, o jomis naudotis – dar dažniau. Anot jos, panašaus efekto sulaukta ir paskelbus antrąjį karantiną. Pavyzdžiui, per pirmuosius tris šių metų ketvirčius įmonės darbuotojai privataus sveikatos draudimo suteikiamomis paslaugomis pasinaudojo jau 7,2 tūkst. kartų. Lyginant su praėjusiais metais, tai 2 tūkst. kartų daugiau.

„Visi apdraustieji „Lidl“ darbuotojai gali naudotis vaistinių paslaugomis ir asmeninėms reikmėms įsigyti būtiniausių apsaugos priemonių – medicininių kaukių, pirštinių, rankų dezinfekcinio skysčio, o jų išlaidas mes kompensuojame. Be to, mūsų personalas visada gali telefonu konsultuotis privačiose klinikose, jei jų lankymas yra apribotas“, – sako S.Savickienė.

Jos teigimu, karantino metu ypač išaugo ir psichologinei sveikatai skiriamas dėmesys: „Stengiamės, kad mūsų darbuotojai gautų visą jiems reikalingą palaikymą ir nors psichiatrų bei psichoterapeutų paslaugomis jie galėjo naudotis ir prieš pandemiją, dabar jie gali jas gauti nuotoliniu būdu. Pastebėjome, kad išaugo susidomėjimas ir šiomis paslaugoms.“

Vidutinio darbo užmokesčio lyderiai

Pasak „Lidl Lietuva“ personalo vadovės, šiuo metu, kai paskelbtas antrasis karantinas ir daugybė šalies gyventojų neturi užtikrintumo dėl ateities, jų įmonės darbuotojų finansinį stabilumą užtikrina ir konkurencingiausias rinkoje vidutinis darbuotojų užmokestis. Jis, Rekvizitai.lt rugsėjo mėnesio duomenimis, siekė daugiau nei 1,5 tūkst. eurų.

Pašnekovė priduria, kad, atsižvelgiant į pragyvenimo lygį šalyje ir situaciją darbo rinkoje, pavasarį prekybos tinklas visų „Lidl“ parduotuvių darbuotojų atlyginimus padidino iki 10 proc., nepriklausomai nuo to, ar darbuotojas užima pardavėjo, asistento, parduotuvės vadovo pavaduotojo ar vadovo pareigas.

„Atitinkamas atlygis už atliktą darbą – vienas iš geriausių būdų įvertinti darbuotoją. Naujausi duomenys rodo, kad „Lidl Lietuva“ siūlomas vidutinis darbo užmokestis siekia 1568,07 euro ir yra kone penktadaliu didesnis nei antroje vietoje esančio prekybos tinklo, – atkreipė dėmesį S.Savickienė. – Vos įsidarbinus, mūsų parduotuvių ir sandėlio darbuotojų sutartyse yra numatomos keturios pakopos, t.y. iš anksto numatyti atlyginimo kilimo lygiai ketveriems metams į priekį. Tai reiškia, kad darbuotojai gali būti užtikrinti, jog kasmet jų darbo užmokestis augs.“

Jos teigimu, bendrovė kasmet lygina savo darbo užmokesčio konkurencingumą pagal įmonės „Korn Ferry“ tyrimą: „Skirdami papildomą dėmesį darbuotojų atlygiui, iš anksto galime numatyti reikalingus veiksmus tam, kad išliktume tarp didžiausią darbo užmokestį rinkoje siūlančių įmonių. Šiuo metu lojalus „Lidl“ darbuotojas pagal atlyginimą savo pozicijoje ir papildomų naudų paketą patenka tarp 25 proc. geriausiai rinkoje uždirbančių darbuotojų.“

Beje, anot įmonės personalo vadovės, visi „Lidl“ parduotuvėse ir sandėlyje dirbantys darbuotojai gauna specialius motyvacinius priedus: „Komandos nariai, dirbantys parduotuvėse ar sandėlyje, už kiekvieną įmonėje išdirbtą mėnesį papildomai turi galimybę gauti 65 eurų premiją. Pavyzdžiui, per vasarą išmokėjome motyvacinių priedų beveik už 300 tūkst. eurų.“

Motyvacijai – daugiau nei 2 mln. eurų

S.Savickienė pasakojo, kad finansinės paskatos ir papildomos naudos vis dar išlieka vieni svarbiausių darbuotojų motyvaciją užtikrinančių faktorių. Anot jos, prekybos tinkle yra taikoma speciali motyvacinių priemonių sistema.

„Esame itin dėkingi mūsų darbuotojams už jų pastangas – motyvacinės priemonės leidžia užtikrinti, kad ši padėka būtų ne tik žodinė. Pernai papildomai darbuotojų gerovei užtikrinti skyrėme apie 1,4 mln. eurų, o šiemet ši suma išaugs daugiau nei 60 proc. ir viršys 2 mln. eurų“, – skaičiavo „Lidl Lietuva“ personalo vadovė.

Ji pasakojo, kad motyvacines priemones įmonė skirsto į dvi kategorijas – motyvacinius priedus ir papildomas naudas: „Šiemet darbuotojams išmokėsime piniginių premijų už dvigubai didesnę sumą, kuri sieks beveik 1,3 mln. eurų. Didžiąją jos dalį sudaro motyvaciniai priedai, kuriuos mokame parduotuvių ir logistikos centro darbuotojams. Iš finansinės pusės galime įvertinti ir kitas mūsų komandos nariams suteikiamas naudas – darbuotojų sveikatos stiprinimo ir komandos formavimo veiklas, papildomą sveikatos draudimą, dovanas darbuotojams bei jų vaikams. Lyginant su 2019 m., šiais metais į papildomas naudas investuosime 150 tūkst. eurų daugiau – joms esame numatę apie 1 mln. eurų.“

Sudaromos galimybės augti

S.Savickienės teigimu, nors motyvaciniai priedai ir kitos papildomos naudos yra svarbu, tačiau atliekant į įvairias „Lidl“ pozicijas kandidatuojančių asmenų apklausas yra pastebima, kad lietuviams itin svarbu ir įmonės reputacija, nauji iššūkiai bei karjeros galimybės.

„Suprantame, kad draugiškos atmosferos darbe puoselėjimas ir galimybių tobulėti sudarymas augina lojalų ir motyvuotą darbuotoją. Mums itin svarbu, kad darbuotojai sėkmingai perprastų organizacijos procesus ir pajustų organizacijos darbo kultūrą, tad taikome išskirtinį naujų kolegų įvedimo ir apmokymo procesą. Taip pat mūsų bendrovėje veikia Talentų valdymo procesas, kai vertiname darbuotojo įgūdžius ir potencialą. Pasiekęs gerų rezultatų, žmogus kyla karjeros laiptais, kartu auga ir jo darbo užmokestis. Džiaugiamės, kad šiemet pakilo jau beveik 10 proc. „Lidl“ darbuotojų pareigos“, – teigia S.Savickienė.

„Lidl“ prekybos centrų vis daugėja

Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 53 prekybos tinklo parduotuvės 22-uose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje ir Vilkaviškyje. Įmonėje šiuo metu dirba daugiau 2,3 tūkst. darbuotojų.