 RRT įvertino krovinių vežimo ir keleivių apimtis geležinkeliu: taip dar nebuvo?

RRT įvertino krovinių vežimo ir keleivių apimtis geležinkeliu: taip dar nebuvo?

2026-05-21 12:26
BNS inf.

Praėjusiais metais Lietuvoje geležinkeliais buvo pervežta daugiausia keleivių per pastarąjį dešimtmetį, o krovinių vežimo apimtys toliau mažėja, nes geležinkelių vežėjams sunku konkuruoti su kelių transportu, skelbia Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT).

<span>RRT įvertino krovinių vežimo ir keleivių apimtis geležinkeliu: taip dar nebuvo?</span>
RRT įvertino krovinių vežimo ir keleivių apimtis geležinkeliu: taip dar nebuvo? / T. Biliūno / BNS nuotr.

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RRT pirmininkė Jūratė Šovienė sako, kad Lietuvos geležinkelių transporto rinka formaliai atverta, tačiau 96 proc. krovinių vežimo vis dar sutelkta vienose rankose, nes vežėjams sunku konkuruoti dėl nepalankios mokesčių struktūros.

„Politikos formuotojams verta rimtai įvertinti, kokių priemonių reikia, kad ši infrastruktūra būtų efektyviau panaudojama – taptų konkurencinga alternatyva krovinių vežimui keliais, stiprintų verslo logistikos galimybes ir mažintų naštą valstybės biudžetui“, – pranešime teigė J. Šovienė.

Anot pranešimo, praėjusiais metais pajamos iš keleivių vežimo veiklos padidėjo 12,8 proc. iki 107,8 mln. eurų, geležinkeliais buvo pervežta 5,9 mln. keleivių – 6,2 proc. daugiau nei prieš metus.

Tarnybos teigimu, sparčiausiai (24,1 proc.) augusios pajamos iš keleivių vežimo veiklos ne pagal viešųjų paslaugų sutartį rodo, kad didėja komercinių keleivių vežimo paslaugų reikšmė.

Tuo metu pajamos iš krovinių vežimo veiklos mažėjo 2 proc. iki 263,6 mln. eurų, pervežtų krovinių kiekis sumenko 4,7 proc. iki 24,4 mln. tonų, o bendros krovinių vežimo apimtys – 7,1 proc. iki 5,8 mlrd. neto tonkilometrių (tkm).

Pasak RRT, didžiausios įtakos krovinių vežimo mažėjimui darė tarptautinių maršrutų ir intermodalinių vežimo apimčių kritimas.

Anot tarnybos, mažėjančios intermodalinio vežimo apimtys atskleidžia geležinkelių krovinių vežimo iššūkius ir poreikį stiprinti konkurencingumą – ilgalaikėje perspektyvoje tai susiję su tvaresniais transporto sprendimais ir krovinių srautų perkėlimu iš kelių transporto į geležinkelius.

Keleivių vežimo rinkoje kelių transporto apyvarta, matuojama keleivio kilometrais, 2025 metais buvo 4,8 karto didesnė nei geležinkeliuose ir sudarė 2,8 mlrd. keleivio kilometro, kai geležinkeliuose – 0,58 mlrd. keleivio kilometro.

2025 metų pabaigoje geležinkelių transporto rinkoje veikė septyni vežėjai: vienas keleivių ir šeši krovinių.

Lietuvoje veikė „LTG Link“, „LTG Cargo“, Akmenės cemento, Gargždų geležinkelio, „Transachemos“ ir Lenkijos bendrovė „Orlen Kolej“. Krovinių vežimo rinkoje veiklą taip pat pradėjo Latvijos įmonė „LDZ Cargo“.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos geležinkeliai
keleivių srautai
apimtys
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RRT

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