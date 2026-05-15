 „Rimi Lietuva“ atšaukia vaikams skirtą prekę

„Rimi Lietuva“ atšaukia vaikams skirtą prekę

2026-05-15 13:59 kauno.diena.lt inf.

UAB „Rimi Lietuva“ informavo Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kad savanoriškai atšaukia vaikams skirtą losjoną nuo saulės „AUSTRALIAN GOLD SPF 50“.

<span>„Rimi Lietuva“ atšaukia vaikams skirtą prekę</span>
„Rimi Lietuva“ atšaukia vaikams skirtą prekę / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

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Kaip teigia bendrovė, buvo nustatyta, kad losjonas neužtikrina deklaruojamos apsaugos nuo UVA ir UVB spindulių, todėl naudojant produktą oda gali būti nepakankamai apsaugota nuo saulės poveikio.

Prekės aprašymas:

Vaikams skirtas losjonas nuo saulės „AUSTRALIAN GOLD SPF 50“, 237 ml;

EAN kodas: 54402730126;

Partijos Nr.: 30559.

„Rimi“ feisbuko nuotr.

Ką daryti vartotojams?

Jei turite šį produktą, patariama jo nebenaudoti. Pasak bendrovės, galite grąžinti į bet kurią UAB „Rimi Lietuva“ parduotuvę ir atgauti sumokėtus pinigus.

Daugiau informacijos: https://bit.ly/3PaJCPZ.

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