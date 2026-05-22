Rimas Varkulevičius: bendradarbiavimas – raktas fragmentuotame pasaulyje

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis sekretorius Rimas Varkulevičius konferencijos atidarymo sesijoje skaitė pranešimą „Bendradarbiavimas fragmentuotame pasaulyje“ ir dalyvavo pranešėjų diskusijoje apie mokslo, studijų ir verslo organizacijų sąveiką.
Šiandienos pasaulis tampa vis labiau fragmentuotas: geopolitiniai pokyčiai, technologinė pažanga, tiekimo grandinių persitvarkymas ir auganti konkurencija dėl talentų bei išteklių iš esmės keičia verslo aplinką. Tokiame kontekste Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų vaidmuo tampa itin reikšmingas. Rūmai jungia verslo bendruomenę, atstovauja jos interesams, stiprina dialogą su valdžios, mokslo ir švietimo institucijomis bei padeda verslui greičiau reaguoti į pokyčius.
Verslo pasaulis keičiasi dėl kelių esminių priežasčių: globalizaciją papildo regionizacija, inovacijos tampa ne pasirinkimu, o būtinybe, o konkurencingumą vis dažniau lemia ne vien kapitalas, bet ir gebėjimas pritraukti žmones, valdyti duomenis, naudotis technologijomis bei kurti partnerystes. Kova vyksta ne tik dėl rinkų, bet ir dėl kompetencijų, žinių bei prieigos prie pažangių sprendimų.
Švietimo, mokslo ir verslo santykis taip pat keičiasi. Verslui reikia greitai pritaikomų kompetencijų, o švietimui ir mokslui svarbu išlaikyti kokybę, ilgalaikę vertę ir gebėjimą kurti pažangą. Todėl būtina ne priešprieša, o glaudesnė sąveika. Lyderystė tiek moksle, tiek versle šiandien reiškia gebėjimą matyti plačiau, telkti žmones, veikti neapibrėžtumo sąlygomis ir priimti sprendimus, paremtus žiniomis bei atsakomybe.
Naujoji pasaulio tvarka daro tiesioginę įtaką verslo konkurencingumui, darbo jėgos pasiskirstymui ir investicijų krypčiai. Dėl to bendradarbiavimas tarp verslo, mokslo ir švietimo tampa strategine būtinybe. Jo pagrindas – pasitikėjimas, atvirumas, abipusė nauda, kompetencijų ugdymas ir ilgalaikė partnerystė. Tik veikdami kartu galime kurti atsparų, inovatyvų ir konkurencingą regioną bei valstybę.
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