Renata Saulytė paliko Statybos sektoriaus vystymo agentūrą: atskleidė priežastį

Ji sakė agentūros Administravimo ir finansų padalinio vadovės pareigas palikusi nuo birželio 1 dienos.
„Šalių susitarimu nusprendžiau pasitraukti, nes išsiskyrė mūsų požiūriai į pokyčių tęstinumą, galbūt į rezultatą. Tai taip tiesiog ir nusprendžiau“, – BNS sakė R. Saulytė.
Situacijos ji išsamiau neaiškino motyvuodama pasirašyta konfidencialumo sutartimi. Tolesnės karjeros planų ji sakė kol kas neturinti.
„Šiuo metu dar nežinau, žadu išsilaikyti pokyčių valdymo sertifikatą ir tuomet jau žiūrėsiu, kur mano kompetencijos, kur mano patirtis labiausiai reikalinga – ar viešajam sektoriui, ar privačiam sektoriui, neatmetu nė vienos galimybės. Dabar kol kas esu paieškose ir toliau gilinuosi į sritį, kurią išmanau“, – teigė R. Saulytė.
Kaip rašė BNS, „aušriečiai“ R. Saulytę į aplinkos ministrus siūlė 2025 metų rugsėjį, tačiau jos kandidatūrą atmetė premjerė Inga Ruginienė.
R. Saulytė yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo valdytojos „Maxima“ grupės komunikacijai, taip pat dirbo medicinos ir mokslo įrangos gamintojos „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove. Kelis mėnesius ji dirbo Teisingumo ministerijos kanclere, bet pasitraukė motyvuodama nesutarimais su ministru Rimantu Mockumi.
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