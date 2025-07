Registrų centras įvardijo, kas dažniausiai pamiršta apie prievolę pateikti finansinę ataskaitą

Pasak įstaigos Asmenų registravimo centro vadovės Jolantos Kazlauskienės, šiemet ataskaitų teikimo tempai labai panašūs į praėjusių metų.

„Pastebime tendenciją, kad smulkūs verslininkai, savo veiklą vykdantys per įregistruotą mažąją bendriją pirmaisiais veiklos metais kartais pamiršta apie prievolę pateikti finansinę ataskaitą Registrų centrui. Taip pat apie tai kartais nesusimąsto ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios kaip asociacijos, viešosios įstaigos ar labdaros ir paramos fondai“, – pranešime teigė J. Kazlauskienė.

Daugiausiai ataskaitų yra pateikusios uždarosios akcinės bendrovės – beveik 74 tūkst., sparčiai populiarėjančių mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų iki šiol sulaukta per 31 tūkstantį. Be to, privalomus dokumentus RC pateikė beveik 9,5 tūkst. asociacijų, 6,4 tūkst. viešųjų įstaigų ir beveik 900 labdaros ir paramos fondų.

Dėl vėliau pateiktos ataskaitos įmonės ir organizacijos gali netekti galimybės gauti paramą, dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ar valstybės bei savivaldybių projektuose, jų vadovams gali būti taikoma bauda nuo 600 iki 1450 eurų.

Ataskaitas privaloma pateikti iki gegužės pabaigos, jas privalo teikti ir veiklą sustabdžiusios įmonės bei organizacijos.