„Rail Baltica“ Lenkija–Kaunas liniją projektuoja „Deutsche Bahn Engineering & Consulting“

LTG grupės generalinio direktoriaus Egidijaus Lazausko teigimu, atrinktas projektavimo paslaugų teikėjas – žinoma ir patikima tarptautinė įmonė, dirbanti visame pasaulyje, o tai leidžia tikėtis, kad darbai vyks sklandžiai.
„Ruožas su kaimynine Lenkija mums yra didelis prioritetas, todėl glaudžiai bendradarbiaujame su kaimynų infrastruktūros valdytoju. Šios sutarties apimtyje numatyti prioritetiniai ruožai, kurie projektuojami pirmiausia. Ateityje planuojame rangos darbų konkursą skelbti iš anksto, taip užsitikrindami reikalingus resursus ir galėdami kuo skubiau pradėti vykdyti parengiamuosius statybų darbus“, – teigė E. Lazauskas.
Jau vykdo projektavimo darbus
„Deutsche Bahn Engineering & Consulting“ projektuoja elektrifikuotą dvikelį geležinkelį nuo pasienio su Lenkija link Marijampolės ir toliau link Kauno (Jiesios). Nauja europinės vėžės linija turės jungčių su esama europine vėže, kuri ir toliau bus naudojama gabenti krovinius ir užtikrinti karinį mobilumą. Be to, joje planuojama įdiegti reikalingas eismo kontrolės, valdymo ir signalizacijos sistemas greitesnėms traukinių operacijoms.
„Deutsche Bahn Engineering & Consulting“ tarptautinių rinkų ir konsultacijų generalinio direktoriaus, valdybos nario Stefano Geispergerio skaičiavimu, įmonė tęsia savo aštuonerių metų dalyvavimą „Rail Baltica“ projekte.
„Nuosekliai prisidedame savo kompetencijomis stiprinant Europos geležinkelių jungtis. Nauja sutartis žymi dar vieną reikšmingą etapą „Deutsche Bahn Engineering & Consulting“ veikloje. Bendradarbiaudami su „LTG Infra“ prisidedame prie modernios, elektrifikuotos europinės vėžės geležinkelio vystymo. Ši infrastruktūra užims svarbią vietą Baltijos šalių sujungime su vidurio Europa per tvarų ir greitą geležinkelio tinklą“, – sakė S. Geispergeris.
Pakeitė valdymo modelį
Sutartis su „Deutsche Bahn Engineering & Consulting“ buvo pasirašyta kartu su bendra trijų Baltijos šalių įmone „RB Rail AS“, atlikusia viešąjį pirkimą. Vadovaujantis pernai patvirtintu nauju „Rail Baltica“ projekto valdymo modeliu, „LTG Infra“ perėmė šios sutarties įgyvendinimą.
„Rail Baltica“ valdymo vadovo Justo Vyžinto teigimu, valdymo modelio pakeitimas – ilgai lauktas, teigiamas pokytis, leidžiantis spartinti projekto įgyvendinimą Lietuvoje. Dėl jo sutarė visos projekte dirbančios šalys, kartu su Europos Komisija.
„RB Rail AS“ ir toliau vykdo koordinuojančias, priežiūros, atitikties dizaino gairėms ir finansų funkcijas. Bendra institucija išlieka svarbi ir atlieka reikšmingą vaidmenį. Tačiau tuos darbus, kuriuos įgyvendiname čia, Lietuvoje, perimame į savo rankas. „LTG Infra“ turi visus reikalingus resursus, kad užtikrintų Lietuvoje vykdomų sutarčių įgyvendinimą ir priežiūrą“, – teigė J. Vyžintas.
Lenkijos–Kauno jungtis ženkliai pagerins tiek keleivių, tiek krovinių judumą Šiaurės jūros–Baltijos jūros koridoriuje. Krovinių vežėjams tai suteiks greitesnę ir ekologiškesnę alternatyvą kelių transportui, siekiant Europos Sąjungos tikslų mažinti CO2 išmetimus ir pereiti prie aplinkai draugiškų transporto rūšių.
„Rail Baltica“ – strateginis LTG grupės ir Europos Sąjungos bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio bei Vakarų Europa, užtikrinsiantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą, transporto sistemos atsparumą.
