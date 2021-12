Prienų kareivinės virsta išskirtiniais butais

Modernus būstas

Kauniečiams gerai žinomos A.Juozapavičiaus prospekto kareivinių konversijos į gyvenamuosius butus. Toks projektas sužavėjo ne vieną, o unikalūs butai buvo akimirksniu išgraibstyti. Dabar žvilgsnis krypsta į Prienus, kur projekto „Vytenio 22“ vystytojai taip pat senas kareivines verčia moderniais ir šiuolaikiniam gyvenimui pritaikytais butais.

Nors kareivinės įtrauktos į Kultūros paveldo registrą, tačiau tai nereiškia, kad jos negali tapti šiuolaikiškos. Priešingai, „Vytenio 22“ projektas pasižymi ypač moderniais sprendimais, kurie leis naujakuriams jaukiai įsikurti ir mėgautis patogiu gyvenimu.

„Tai jau ne pirmas toks projektas Lietuvoje, kurį įgyvendiname, kuomet apleisti pastatai prikeliami antram gyvenimui ir tampa šiuolaikiniu būstu. Kadangi seniau kareivinėse buvo gyvenama, buvusius kareivių kambarius nesudėtinga paversti patogiais butais. Iš tiesų, nors senosios Prienų kareivinės yra paveldo objektas, jį galima lengvai pritaikyti įvairiems poreikiams. Dėl paveldo apribojimų mes negalėjome keisti pastato tūrio bei fasado, todėl jį puošia autentiškos molio plytos, tačiau visa kita infrastruktūra, visos komunikacijos, šildymo sprendimai – nauji“, – kalbėjo projektą vystančios bendrovės „Vytenio namai“ vadovas Andrius Eidukevičius.

Jis pridūrė, kad rekonstruojant buvusias kareivines, pasirinkta dėti medinius langus su trijų sluoksnių stiklo paketu. Toks sprendimas ne tik atitinka paveldo nuostatas, tačiau yra ypač vertinamas pirkėjų. Mat įprastai naujuose objektuose montuojami plastikinio rėmo langai, tačiau mediniai langai kelia būsto vertę, nes mažiau teršia aplinką, bet pasižymi geromis šilumą laikančiomis savybėmis.

Prienuose vystomų „Vytenio 22“ namų naujakurių laukia ir kiti modernūs sprendimai. Visuose butuose įrengtas grindinis šildymas, kurį kiekvienas butas gali reguliuotis savarankiškai, rūsyje numatyta bendra dviračių laikymo patalpa.

Pirkėjai butus gali rinkti ne tik pagal kambarių skaičių ar plotą, bet ir pagal balkono tipą. Dalis butų turi vadinamojo prancūziško tipo balkonėlius, kituose – įrengta ir terasa, kurioje bus galima mėgautis rytine kava.

Keturių aukštų kareivinėse baigiama įrengti 64 butus. Beveik trečdalis jų jau rezervuoti, nors projektas dar nėra užbaigtas. Tai rodo, kad susidomėjimas „Vytenio 22“ projektu iš tiesų didelis, o butų pasirinkimas tirpsta.

Patraukli vieta

Miesto šurmulys kartais priverčia sustoti ir ramiai gamtoje atsipalaiduoti. „Vytenio 22“ naujakuriams kaip tik ir pristatomi namai gamtos kampelyje. Namus supa parkas, pro langus matosi Nemuno galybė – tai tik keli vietos privalumai.

„Visai netoli vystomo „Vytenio 22“ projekto yra Prienų sporto kompleksas. Jame galima ir krepšinį pažaisti, ir paplaukioti naujai atidarytame baseine ar pasimėgauti SPA malonumais. Iki Nemuno taip pat tik 200 metrų. Be to, upės tėkmę galima stebėti ir pro viršutinių butų langus, o visą aplinką supa ramus parkas, tad naujakuriai tikrai galės grožėtis visais metų laikais“, – kalbėjo A.Eidukevičius.

Aplink vystomą projektą driekiasi parkas, kuriame raizgosi ilgas dviračių takų tinklas. Netoli taip pat yra poilsio zonų, kur galima laiką leisti su vaikais, nes įrengtos vaikų žaidimo aikštelės.

„Vytenio namų“ nuotr.

Neatrasti Prienai

Nereikėtų pamiršti, kad Prienai yra visai netoli kurortinio Birštono, todėl šį miestelį galima greitai pasiekti tiek automobiliu, tiek per parką ir Nemuno pakrante vedančiu dviračių taku. Be to, po kelių metų numatytas kelio Kaunas–Prienai modernizavimas, todėl Prienai turi didelio potencialo augti.

Be to, būsto rinkos ekspertai pastebi, kad būtent regionuose yra akivaizdus naujos statybos būsto poreikis. Juose norėtų apsistoti ne tik grįžtantys emigrantai, bet ir aukštesnes pajamas gaunantys darbuotojai, todėl vis dažniau akys krypta ir į Prienus, kaip alternatyvą norintiems gyventi ne taip toli nuo Kauno bei kurortinio Birštono.

„Nors žvilgsnis vis labiau krypsta į regionus, iš tiesų Prienuose nėra didelio naujo būsto pasirinkimo, gan sudėtinga ir rasti būstą nuomai. Be to, Prienai nori ir tapti kurortu, tad būsto poreikis ateityje tik augs, o esamo būsto vertė neabejotinai kils. Todėl „Vytenio 22“ namo projektas gali tapti ne tik galimybe patiems gyventi šiuolaikiniame bute, bet taip pat ir būti gera investicija, skirta nuomai“, – pažymėjo „Vytenio namų“ vadovas.

Dar vienas regiono privalumas – patraukli kaina. Didžiuosiuose miestuose būstas tampa sunkiai įperkamas, tačiau regionuose galima rasti aukštos kokybės būsto už ženkliai mažesnę kainą. Prienuose vystomame „Vytenio 22“ projekte butų kainos neprimena didmiesčių, nors nuo Kauno šis miestelis nėra taip toli nutolęs. Birštonas būsto kainas kilsteli dėl jau suteikto kurorto statuso, todėl Prienai tampa gera būsto alternatyva.

Daugiau apie Prienuose vystomą „Vytenio 22“ namų projektą galima sužinoti internetiniame puslapyje www.vytenio22.lt.