Premjeras dėl „Teltonikos“ skandalo: mes vaikštome skruzdėlių takais

Ministras pirmininkas taip pat teigė nesureikšminantis Rusijoje galimai atsidūrusios „Teltonikos“ produkcijos apimčių.

„Panašu, jog pačios įmonės („Teltonikos“ – BNS) nėra jokios tyčios ar kaltės, atvirkščiai, pati įmonė stengiasi ir taiko priemones, kad toks neteisėtas eksportas į trečiąsias sankcionuojamas šalis nevyktų“, – žurnalistams trečiadienį sakė G. Paluckas.

„Su kuo sutinku – jokios tyčios iš šios įmonės („Teltonikos“ – BNS) mes nematome. Akivaizdu, kad įmonė deda pastangas, kad išvengtų tokių situacijų“, – po Vyriausybės posėdžio sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.

„Bendrame kontekste pajėgumų šios įmonės produkcijos tai yra tikrai beveik nereikšminga apimtis, kuri jeigu pateko, tai pateko mažomis apimtimis“, – pridūrė ministras.

LRT tyrimo metu nustatytas „Teltonikos“ pažeidimų apimtis lygindamas su kai kuriomis Lietuvos strateginių partnerių užsienyje įmonėmis premjeras teigė, kad „mes vaikštome skruzdėlių takais ir mėginame surasti problemą ten, kur pačios įmonės mėgina tas problemas spręsti.“

„Ir šios dienos Vyriausybės priimto nutarimo kontekste kartoju, kad mes skatinsime sąžiningą elgesį nuo kažkokių kitų trečiųjų asmenų piktybinės veiklos, pažeidžiant nustatytas sankcijas, reglamentus ar tvarką. Apsaugoti įmonės niekas negali, nes tai gali būti ir tam tikros provokacijos, bet tie, kas elgiasi sąžiningai, jie bus palaikomi“, – sakė G. Paluckas.

Vyriausybė trečiadienį pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymui sušvelninti buvusios Vyriausybės įvestus dvejopos paskirties prekių eksporto lėktuvais į trečiąsias šalis ribojimus.

Pagal naują tvarką toliau bus draudžiamas toks eksportas sausumos transportu, tačiau leista skraidinti lėktuvais laikantis europinių reglamentų.

LRT Tyrimų skyrius trečiadienį paskelbė, kad „Teltonikos“ produkcija nuo 2023 metų pradžios iki 2024 metų balandžio bent 18 kartų buvo vežama į Rusiją, tai vyko per vadinamąsias rizikos šalis – Turkiją ir Honkongą.

Šių metų pradžioje viešoje erdvėje pasirodžius svarstymų, jog „Teltonikos“ produkcija per trečiąsias šalis galbūt pasiekia Rusiją, kuri prekes gali naudoti kare prieš Ukrainą, „Teltonikos“ savininkas Arvydas Paukštys tokius kaltinimus atmetė ir sakė, kad visus ryšius su Rusija jis nutraukė dar 2022 metais.

Anot jo, „Teltonikos“ produkcijos eksportas į Kazachstaną, per kur sankcionuotos prekės teoriškai galėtų keliauti į Rusiją, pernai sumažėjo apie 30 proc., be to, ten, kaip ir kitur, imamasi prevencinių priemonių, kad produkcija nebūtų perparduodama į sankcionuotas valstybes.