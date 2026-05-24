 Po skandalo dėl nutekintų duomenų – žinia iš Registrų centro vadovo

Po skandalo dėl nutekintų duomenų – žinia iš Registrų centro vadovo

2026-05-24 17:49
Augustas Stankevičius (BNS)

Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų šimtų tūkstančių Registrų centro duomenų, įmonės vadovas Adrijus Jusas sakė sprendimą dėl savo ateities priims po susitikimo su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu.

Adrijus Jusas
Adrijus Jusas / I. Gelūno, S. Lisausko/BNS nuotr.

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„Sprendimo dar neturiu, planuoju jį aptarti su savininku, Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Aišku, kai tokie autoritetingiausi valstybės pareigūnai žaibišku greičiu priima sprendimus ir pateikia pasiūlymus, tai įsiklausyti verta“, – interviu BNS sakė Registrų centro vadovas.

„Iš kitos pusės – aš nesu politikas, esu profesionalus vadybininkas ir tą noriu tiesiog su ministru ar politine vadovybe aptarti, kas būtų geriausia įmonei. Nes, kaip ne kaip, svarbiausia yra užtikrinti šios strateginės įmonės sklandų tolesnį darbą“, – pridūrė jis.

Su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybe A. Jusas planuoja susitikti pirmadienį.

Paklaustas, ar atsakomybę dėl incidento turėtų prisiimti ir ministerijos vadovybė, Registrų centro vadovas teigė nesantis politikas ir nenorintis dalyvauti tokiose diskusijose.

Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra penktadienį pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus prie Registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkst. įrašų nutekinimo.

Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti iš „užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas“. Prokuratūra pranešime neįvardino nei šalies, nei institucijų. To sako negalintis atskleisti ir Registrų centro vadovas.

A. Juso teigimu, nutekėjus duomenims buvo atskleista NT registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.

Vis tik, anot jo, jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar e. pašto adresai, mokėjimai už centro paslaugas, banko sąskaitų numeriai, taip pat jokie dokumentai – NT perleidimo sandoriai, teismų sprendimai – nebuvo atskleisti.

Teisėsaugai pranešus apie tyrimą, premjerė Inga Ruginienė ir ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas paragino Registrų centro vadovą trauktis iš pareigų.

Šiame straipsnyje:
Adrijus Jusas
Registrų centras
nutekinti duomenys

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Komentarai

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lietuvė
Dar kartą rodo kaip yra viskas nesaugu. žmogui pervedant pinigus už pirkinį, gali prisijungti bet kas, ir nuskaičiuoti, kaltų nėra, netekus nekilnojamo turto, kaltų nėra. Senas žmogus kažką pardavė, po kelių dienų skambina sukčiai, kaltų nėra, jei artimą avarijoje užmušė politiko, ar verslininko sūnelis dukrelė kaltų nėra, beveik kaltas žuvusysis.Tai. kodėl niekas nesiima , kad to nebūtų, bet užsiima seimas niekais,
0
0
Taip
Žmones ragina saugotis sukčių, o čia kas tokio įvyko. Prie tokios koalicijos ir premjerės neveiklumo, dar ne to pamatysime. Ši koalicija, tai tuščia vieta politikoje.
3
0
Byyy Bi dėjęs
NNNNXXX šyta SKYLĘ -REGYCENTRY ....LIetuwai pooochera ar yra ar nėra - kas užsimano pasivagia duomenis ir kaltų nėra -Kazkokia BBBB YBIENĖ !!!!! :-(((((
3
-2
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