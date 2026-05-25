Po Registrų centrą sukrėtusio skandalo traukiasi jo vadovas

Laikinai, kol bus paskirtas naujasis vadovas, įmonei vadovaus Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
Pasak pranešimo, tokį sprendimą nuo 2023 merų birželio RC vadovaujantis įmonės vadovas priėmė pirmadienį po susitikimo su ekonomikos ir inovacijų viceministru Dariumi Zailsku.
„Pastaruosius keletą metų Registrų centras padarė didelę pažangą tiek valdysenos, tiek organizacijos kultūros bei identiteto stiprinimo, tiek ir prižiūrimų informacinių sistemų vystymo prasme. Deja, bet pastarieji įvykiai parodė, kad į mūsų duomenys nusitaikę piktavaliai yra žingsniu priekyje. Net ir diegdami pažangiausius IT sprendimus ir stiprindami savo kibernetinį saugumą negalime būti visapusiškai įsitikinę, kad pavyks užkirsti kelią visiems piktavaliams. Šioje vietoje būtinas ne tik pavienis institucijų, bet visų valstybės institucijų ir įstaigų bendras susitelkimas ir maksimalus dėmesys kibernetiniam saugumui“, – pranešime sakė A. Jusas.
„Suvokdamas situacijos jautrumą priėmiau sprendimą pasitraukti iš užimamų pareigų ir perleisti organizacijos vystymosi atsakomybes kitiems savo srities profesionalams“, – pridūrė jis.
Ministras Edvinas Grikšas pirmadienį teigė, kad sprendimą atleisti A. Jusą priėmė įvertinęs veiksmų operatyvumą, komunikaciją su ministerija.
„Sprendimas priimtas remiantis turima informacija, duomenimis ir tai, kaip buvo vykdoma komunikacija su savininko teises turinčia institucija – Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kaip buvo operatyviai priimami sprendimai“, – žurnalistams sakė E. Grikšas.
G. Cininas savo ruožtu sakė, kad pirmasis jo uždavinys bus informuoti asmenis, kurių duomenys galimai buvo nutekinti.
Pasak E. Grikšo, pagrindinė G. Cinino užduotis bus užtikrinti sklandų institucijos darbą, procesų tęstinumą, operatyvią komunikaciją ir bendradarbiavimą su visomis už incidento tyrimą bei duomenų apsaugą atsakingomis institucijomis.
Ministras kartu su naująja RC valdyba ir G. Cininu jau aptarė artimiausius veiksmus ir prioritetus.
Pasak ministro, taip bus tęsiamos konsultacijos su Krašto apsaugos ministerija, Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru ir ekspertais dėl papildomų priemonių, kurios stiprintų valstybės kibernetinį atsparumą bei duomenų saugumą.
Registrų centrui tapo žinoma, kad tretieji asmenys galėjo gauti Nekilnojamojo turto (NT) registro išrašus neteisėtai pasinaudoję vieno iš centro autorizuotų duomenų gavėjų prisijungimais. Šio registro duomenys kitiems duomenų gavėjams teikiami pagal duomenų teikimo sutartis, rašoma RC pranešime.
Dėl šio incidento Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Įtariama, kad iš viso galėjo būti neteisėtai paveikta daugiau kaip 600 tūkst. NT registro išrašų.
Šiuo metu baigiamas diegti specialus techninis sprendimas Registrų centro savitarnos sistemoje (reikalingas prisijungimas patvirtinant savo tapatybę elektroniniu būdu), kuriuo naudodamiesi asmenys galės patys pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo atskleisti.
Neturintys galimybės pasinaudoti minėtu techniniu sprendimu RC savitarnos sistemoje, galės šią informaciją gauti atvykę gyvai į bet kurį iš klientų aptarnavimo padalinių (būtina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).
(be temos)
(be temos)
(be temos)