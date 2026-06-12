Po audros: be elektros Lietuvoje yra apie 1,2 tūkst. vartotojų

ESO duomenimis, daugiausia atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje.
Be elektros likusių gyventojų yra Kauno, Vilniaus, Švenčionių, Utenos, Molėtų, Zarasų, Švenčionėlių apylinkėse.
Kaip penktadienio rytą sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus vyresnysis specialistas Saulius Raščevskis, gelbėtojams naktis buvo rami.
„Naktis tai buvo gana rami. Vakar (ketvirtadienį – BNS) tiktai dienos metu buvo tų išvykimų į išvirtusius medžius pagrinde tai šalinami medžiai buvo nuo važiuojamosios kelio dalies. Pora buvo užkritusių medžių ant automobilių. Pora išvykimų ir vienas išvykimas ant elektros laidų buvo. Iš viso iki 6 val. ryto buvo fiksuota mūsų pajėgų išvykimų 40“, – teigė pareigūnas.
Pasak jo, daugiausia iškvietimų buvo Utenos apskrityje.
Kaip rašė BNS, ketvirtadienį sinoptikai labai smarkią audrą prognozavo Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse.
Apie 10.40 val. šių regionų gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiųsti įspėjimai apie numatomą labai smarkią audrą, kitus minėtus reiškinius.
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