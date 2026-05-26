Po apgulties Registrų centras laikinai stabdo susipažinimo su asmens duomenimis paslaugą

Kaip BNS sakė Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus, paslauga, leidžianti sužinoti, kokiais gyventojo duomenimis ir kas domėjosi, laikinai sustabdyta dėl išaugusio klientų srauto.
„Dėl išaugusio srauto šiandien (antradienį – BNS) laikinai šita paslauga neteikiama, kadangi techniniai resursai yra riboti ir tų ataskaitų operatyviai suformuoti žmonėms negalime. Tačiau tik srautui nuslūgus mes tą paslaugą vėl grąžinsime ir asmenys galės matyti, kam ir kokie jų asmens duomenys buvo teikti“, – antradienį BNS sakė M. Samkus.
„Žmonės turi galimybę savitarnoje sužinoti, kokie jų asmens duomenys yra tvarkomi visuose mūsų registruose ir sistemose bei kam jie buvo teikiami“, – pridūrė jis.
Tuo metu įrankis pasitikrinti, ar žmonių duomenys buvo pavogti iš įstaigos nutekėjus šimtams tūkstančių duomenų, veikia.
Gyventojai centro svetainėje nuo pirmadienio vakaro gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys, tačiau dėl itin didelio žmonių susidomėjimo ji stringa.
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