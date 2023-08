„Perlas Energijai“ nesumokėjus 4,2 mln. eurų VERT pinigus bandys atgauti per teismą

Buvusiai elektros tiekėjai „Perlas Energija“ valstybei laiku nesumokėjus daugiau nei 4,2 mln. eurų (su PVM) ir teismui atmetus jos skundą dėl energetikos rinkos reguliuotojo nurodymo sumokėti tokią sumą, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pinigus bandys atgauti per teismą.

Liepos 29 dieną pasibaigus VERT nustatytam vieno mėnesio terminui į ESO („Energijos skirstymo operatorius“) sąskaitą sumokėti 4,213 mln. eurų ir įmonei to nepadarius ji sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui (VAAT), tačiau šis rugpjūčio 7-ąją atsisakė priimti skundą.

VAAT nusprendė, kad VERT nutarimu patvirtintas įmonės patikrinimo aktas yra konstatuojamojo pobūdžio, nesukeliantis „Perlas Energijai“ atitinkamų pasekmių, o tarybos nurodymas įmonei sumokėti apskaičiuotą elektros buitiniams vartotojams dalinio kompensavimo sumą ir palūkanas negali būti administracinės bylos dalyku – tai reiškia, kad „Perlas Energija“ turi kreiptis ne į administracinį teismą, BNS pranešė VERT atstovė Loreta Kimutytė.

Be to, teismo teigimu, tiekėjui nesumokėjus pinigų per nurodytą terminą taryba turi kreiptis į teismą reikalaudama priteisti tokią sumą.

L. Kimutytė pranešė, kad taryba jau pateikė ieškinį Vilniaus apygardos teismui dėl pinigų išieškojimo iš „Perlas Energijos“.

Įmonės vadovas Vilius Juraitis anksčiau BNS sakė, kad įmonė teismui skųs principą, pagal kurį VERT paskaičiavo į valstybės biudžetą grąžintiną sumą. V. Juraitis įsitikinęs, jog pernai rugsėjį veiklą sustabdžiusiai bendrovei atgaline data buvo taikomos gruodį priimtos Energetikos įstatymo pataisos.

Pernai gruodį Seimo priimtos Energetikos įstatymo pataisos numato, jog jei dėl tiekėjo kaltės į garantinį tiekimą patekusiems jo klientams yra mokamos valstybės kompensacijos, o rinkos reguliuotojas privalo pareikalauti įmonės padengti valstybės išlaidas bei sumokėti palūkanas. Įmonei to nepadarius reguliuotojas gali kreiptis į teismą.

VERT pirmininkas Renatas Pocius birželio pabaigoje teigė, kad įmonė, be kita ko, netinkamai informavo vartotojus apie veiklos nutraukimą, bendrovei ESO pateikė neteisingus duomenis apie gyventojų 2022-ųjų metų rugpjūtį suvartotą elektrą, dėl ko turėjo finansinės naudos, taip pat padarė beveik 1,3 mln. eurų žalos kitus nepriklausomus tiekėjus pasirinkusiems vartotojams.

V. Juraitis anksčiau teigė, kad „Perlas Energija“ būtų nepajėgi į valstybės biudžetą sumokėti jai rinkos reguliuotojo paskaičiuotą sumą.