 „Perlas Energija“ turės grąžinti beveik 9 tūkst. eurų

„Perlas Energija“ turės grąžinti beveik 9 tūkst. eurų

2026-10-15 11:42
ELTOS inf.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) įpareigojo bendrovę „Perlas Energija“ į valstybės biudžetą grąžinti beveik 9 tūkst. eurų netinkamai panaudotų elektros energijos kainos kompensavimo lėšų.

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<span>„Perlas Energija“ turės grąžinti beveik 9 tūkst. eurų</span>
„Perlas Energija“ turės grąžinti beveik 9 tūkst. eurų / I. Gelūno / BNS nuotr.

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Patikrinimą atlikusi VERT nustatė, kad daliai vartotojų kompensacijos buvo pritaikytos už elektros energiją, suvartotą iki kompensavimo laikotarpio pradžios, o kitiems vartotojams buvo pritaikyta mažesnė kompensacijų suma, nei bendrovė gavo iš valstybės biudžeto.

Tarybos teigimu, dėl šių neatitikimų susidarė beveik 9 tūkst. eurų siekianti grąžintina kompensavimo lėšų suma. Ją bendrovė gali patikslinti, atlikusi individualų vartotojų suvartojimo perskaičiavimą.

„Valstybės kompensacijos buvo skirtos mažinti vartotojų išlaidas už elektros energiją, todėl jų taikymas ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimas turi atitikti teisės aktų reikalavimus“, – pranešime pabrėžė VERT.

Bendrovė nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą sustabdė nuo 2022 metų rugsėjo 1-osios.​

Šiame straipsnyje:
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VERT

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